Пандемия нанесла серьезный удар как по экономике. Больше всего пострадал ресторанный, развлекательный бизнес и салоны продаж непродовольственных товаров. Вначале предприниматели столкнулись с глухим локдауном своих точек. Но пережить эти колоссальные убытки - полбеды, ведь после открытия поток посетителей далек от доковидного уровня.Самая главная проблема предпринимателей сейчас - арендная плата. Для предпринимателей, арендующих госимущество, власти пошли на уступки. А вот частные арендодатели действуют на свое усмотрение: некоторые входят в положение и снижают плату за пользование помещениями, другие не хотят пересматривать изначальный договор. Второй вариант, как правило, становится смертным приговором для бизнеса.ОРИЕНТАЦИЯ – НА ДОЛЛАРВ Ассоциацию предпринимателей Крыма и Севастополя обратились группа арендаторов ТЦ «Южная Галерея» в Симферополе. Предпринимателей возмутила непомерная арендная плата, которую руководство ТЦ заставляет платить, несмотря на экономический кризис.- Согласно договору с арендодателем торгового центра - ООО «Крым-Вояж», при расчете арендной платы учитывается так называемый валютный коэффициент – то есть привязка платы за использование помещений к курсу доллара. В договоре коэффициент зафиксирован в минимальном значении 65 рублей за 1 доллар, но увеличивается всегда, когда рыночный курс американской валюты растет. А растет он в последние годы, как мы понимаем, постоянно. В итоге выходит просто неадекватная для арендаторов цифра, - говорит КП-Крым председатель Ассоциации Александр Чернов.Получается, что из-за привязки к доллару аренда для предпринимателей ТЦ «Южная Галерея» обходится в 2,5-3 раза дороже, чем в аналогичных торговых центрах Краснодарского края.БИЗНЕС МОЖЕТ УЙТИ ИЗ КРЫМАЕще в октябре инициативная группа из 36 представителей арендаторов провела встречу, чтобы обсудить уже критичный вопрос с арендой. Для конструктивного диалога были приглашены представители «Южной Галереи», но на встречу они не пришли.Позже Ассоциация предпринимателей от лица арендаторов не раз направляла официальные письма в адрес ООО «Крым-Вояж», но повлиять на ситуацию не удалось.Просьбы арендаторов «Южной Галереи» простые: исключить привязку арендной платы к доллару, сделать ставку аренды гибкой - пропорционально трафику посещения торгового центра.- Такие требования арендаторов вполне объективные и практикуются в большинстве торговых центров России. Если их не применить, то предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес, уволить персонал и уйти из ТЦ, а возможно, и из Крыма вовсе. Это пагубно скажется и на налоговом наполнении бюджета, ну и конечно – обернется потерей рабочих мест в кризис, - заключает Чернов.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДВ свою очередь ООО «Крым-Вояж» уверяет, что с «пониманием относится к просьбам арендаторов и своевременно рассматривает все запросы». Правда, только в индивидуальном порядке и в рамках конфиденциальных действующих договоров аренды.- (Администрация ТЦ «Южная галерея», - ред.) рассматривает и анализирует запросы о пересмотре арендной платы, досрочном расторжении контрактов, уменьшении площади арендуемого помещения, предлагая переезд в другое помещение для продолжения предпринимательской деятельности арендатора, а также предлагает другие варианты содействия и поддержки для арендаторов по условиям аренды, в том числе консультационную поддержку по маркетингу и PR-коммуникациям, - сообщается в ответе арендодателя на запрос КП-Крым.На вопрос, действительно ли «Крым-Вояж» повысил валютный коэффициент при расчете арендной платы после изменения курса доллара, арендодатель ответил обобщенно. Мол «в период пандемии арендные платежи пересматриваются в индивидуальном порядке и устанавливаются на короткие сроки».При этом администрация ТЦ предлагает «приемлемые условия сотрудничества для арендаторов», учитывая финансовые показатели каждого предпринимателя, говорится в официальном ответе.Также арендодатель считает обоснованной применение валютного коэффициента при расчете аренды.- Текущие условия сотрудничества (с арендаторами, - ред.) определяются ситуацией на рынке, балансом спроса и предложения, и являются рыночной практикой, - отметили в ООО «Крым-Вояж».«ВЫРУЧКА ПАДАЕТ, АРЕНДА РАСТЕТ»- Приемлемый отраслевой показатель аренды для предпринимателя – 5-7% от оборота. Если этот показатель доходит до 10%, то тогда бизнес работает без прибыли, т.е. весь доход уходит на оплату аренды. Наша арендная плата в последние месяцы доходит до 35% оборота, - рассказывает представитель сети магазинов электроники «ПАРК» и «SAMSUNG», арендатор «Южной Галереи». – Ситуация патовая: количество посетителей ТРЦ снижается, в следствии чего выручка стремительно падает, а арендная плата наоборот – растет вслед за долларом.По словам предпринимателей, минимум треть арендаторов торгового центра множество раз обращались к арендодателю, чтобы пересмотреть кабальные условия договора. При этом предприниматели экономически обосновывали, что в нынешних условиях текущая аренда – неподъемная и убийственная для малого бизнеса. Но никаких ответов так и не последовало.Особое недовольство у предпринимателей вызывает тот факт, что администрация платит за коммунальные услуги ТЦ в рублях, а арендаторы возмещают «коммуналку» в долларах – причем сумма выходит намного больше. Все эти моменты прописаны в договоре аренды и даже эти пункты руководство ТЦ отказывается пересмотреть.- Администрация категорически не хочет редактировать договор аренды, а мы тем временем несем убытки – уже закрыли одно из своих помещений. На очереди остальные, если ничего не изменится. Мы вынуждены обращаться в суд, чтобы защитить свои права, чтобы бороться за рабочие места наших сотрудников, - заключил представитель ООО «Парк групп».Ну а пока что группа арендаторов надеется найти поддержку у бизнес-омбудсмена Крыма, правительства республики и в профильном комитете регионального парламента, ведь чиновники и депутаты не раз говорили о защите крымского бизнеса.«Комсомолка» будет следить за развитием событий и информировать своих читателей.МНЕНИЕСветлана Лужецкая, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым:- Да, я в курсе этой ситуации, я общалась и с арендаторами, и администрацией «Южной галереи». Решение возникшего вопроса лежит в сфере гражданско-правовых отношений между двумя юридическими лицами, в данном случае государственные органы никак не задействованы. Тем не менее, конечно, мы очень заинтересованы в разрешении возникшего конфликта, ведь развитие бизнеса – действительно приоритетная задача для региона. Тем более речь идет о рабочих местах. Мы готовы оказывать любую консультационную, юридическую помощь предпринимателям и всячески способствовать урегулированию разногласий арендаторов и арендодателя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа какую поддержку от государства может рассчитывать бизнес в КрымуПострадавшим от коронавируса отраслям полагаются налоговые каникулы и отсрочки платежей (подробнее)