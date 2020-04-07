На какую поддержку от государства может рассчитывать бизнес в Крыму

Предприятия, организации и предприниматели Крыма, занятые в пострадавших от Covid-19 отраслях, могут получить поддержку от государства по отсрочке налогов и страховых платежей. Кроме того, для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка выплат по кредитам на определенных условиях.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ОТСРОЧКА

Перечень мер поддержки утвержден постановлениями правительства РФ. Они распространяются на пострадавшие отрасли экономики: авиа- и автомобильные перевозки, культуру, спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению.

Поддержку получат как организации, так и индивидуальные предприниматели, если они включены в реестр субъектов предпринимательской деятельности.

Проверить наличие своего предприятия можно на сайте с помощью ИНН или через «горячую» линию Минэкономразвития Крыма +7(3652)60 03 75; 8(800)500 38 59 и +7(978) 075 88 32.

Постановление правительства РФ №409 вводит каникулы по налоговым платежам от 3 до 6 месяцев и уплате страховых взносов в общеобязательные фонды. До 1 июня приостановлено проведение налоговых проверок, санкции за просрочки с 1 марта по 31 мая не применяются. Но это относится к тем предприятиям, которые понесли убытки в размере 10% и более.

- Все эти льготы предоставляются по коду основного вида деятельности, - отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Те, кто вошли в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а у нас таких 86 тысяч, прошу всех проверить себя и ознакомиться с постановлением 409.

Следующее постановление №410 касается государственных субсидий по отсрочке кредитных платежей для малого и среднего бизнеса.

На период с 1 апреля по 1 октября заемщикам предоставляется возможность вносить 33% от размера платежа, либо включать эту сумму в основной долг. Еще 34% от суммы банку выплачивает государство. При этом ставка по кредиту замораживается на 9 месяцев, и банку запрещено требовать досрочное погашение долга.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Потребительское кредитование регулируется постановлением №435. На полугодовую отсрочку могут рассчитывать физические лица, если их заем не превышает 250 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели с кредитом в 300 тысяч.

Под каникулы попадают автокредиты до 600 тысяч рублей и ипотечные займы до 1,5 миллионов рублей.

До 30 сентября заемщики могут подать заявление в банк о кредитных каникулах на срок до шести месяцев. Но при условии, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Доказательством служит справка о доходах с места работы или из налоговой инспекции. Для заемщиков без официального заработка кредитные каникулы не предусмотрены.

- Люди попали в ловушку сами, если им нечем подтвердить снижение доходов, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - В любом случае помочь надо всем, выяснить по работодателям, кто не платил. Все, кто таким образом себя ведет, не должны рассчитывать на помощь от государства. Платил зарплаты в конвертах - рассчитывай на себя.

По кредитам наличными, автокредитованию и ипотечному кредитованию в РНКБ разработана процедура онлайн подачи заявок на кредитные каникулы для клиентов, у которых снизился доход. Информация об этом размещена на официальном сайте банка.

Также РНКБ входит в перечень банков, уполномоченных на выдачу беспроцентных кредитов под заработную плату. Но и этот вид помощи касается только тех, кто входит в реестр субъектов предпринимательства.

Напомним, на региональном уровне перенесли обязательные платежи за аренду государственного имущества со второго квартала до конца года. Такая мера поддержки применяется не автоматически, а только по заявлению арендатора недвижимости или земельного участка.

Теперь аналогичные решения должны принять местные советы по муниципальному имуществу, не забывая указать, что пеня в данном случае не взимается. Но погасить всю задолженность необходимо до 20 декабря этого года, иначе штрафных санкций не избежать.

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