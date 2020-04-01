Введут ли отсрочки по налогам из-за коронавируса в Крыму в 2020 году

Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Крыму в 2020 году коснется предприятий, которое правительство РФ определило наиболее пострадавшими от эпидемии.

Это предприятия, занимающиеся авиа- и автоперевозками, аэропортовой деятельностью, организаторы досуга и развлечений, конференций и выставок, учреждения культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристические агентства, экскурсионные и туристические фирмы, гостиницы и отели, объекты общепита, бытовых услуг для населения, негосударственные образовательные учреждения и организации дополнительного образования.

Пострадавшим от Covid-19 отраслям полагаются налоговые каникулы на 6 месяцев. На что опираться предпринимателям в этом вопросе пока не ясно- нормативные документы появятся ближе к майским праздникам, когда станет понятно, какой конкретно период деятельности выпал из-за карантина.

Вероятно, его продлят и не раз, поскольку пик заболеваемости в РФ еще не пройден. Минэкономразвития предстоит выработать механизм отсрочки налоговых платежей всех юридических лиц, включая страховые взносы. До 1 мая никаких мер воздействия к плательщикам приниматься не будет, в том числе блокировки счетов и банкротства.

Только проверки на соблюдение санэпидрежима и приостановку деятельности в отраслях, которые не вошли в перечень не прерывающих работу на время карантина.

Меры поддержки будут приняты на федеральном и региональном уровнях. Фото: Архив КП

Однозначно не подлежит отсрочке НДС, поскольку это оговорено в распоряжении президента РФ. Менять ставки подоходного налога государство также не намерено.

Налог на прибыль, который частично зачисляется в федеральный бюджет, а частично идет в бюджет субъекта, подразумевает наличие оборота, которого у предприятий не было. Страховые взносы за второй квартал уже отменены, и дальнейшую их уплату могут перенести до конца года.

На уровне республики будут принимать решение по налогу на имущество организаций, который с этого года насчитывается по кадастровой стоимости недвижимости, что в несколько раз увеличило ставки, и транспортному налогу, который также касается перечисленных отраслей.

Также на уровне субъекта могут понизить ставки по патентной системе для предпринимателей. Земельный налог и арендные ставки будут определять местные советы, в чье ведение входят коэффициенты увеличивающие,или понижающие ставки.

- Решение принимает правительство субъекта, возможно какие-то решения будут приняты на уровне Государственного совета РК, - пояснил КП-Крым начальник налогообложения доходов физлиц республиканской налоговой службы Сергей Королев. - Мы действуем в рамках нормативно-правовых актов, которые принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

Какие еще меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса, предусмотрены в Крыму, читайте на нашем сайте.

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