Тотального запрета на массовые мероприятия и ночные корпоративы в Крыму оказалось недостаточно. В преддверии новогодних праздников Роспортебнадзор анонсировал новую порцию ограничений для недопущения распространения COVID-19 на полуострове.Как сообщила во время заседания оперативного штаба по коронавирусу главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская, скоро на страницах указа главы Крыма появится ряд новых ограничений.- В преддверии новогодних праздников, мы вчера это обговаривали, будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе, - сказала Пеньковская.Главный санврач также подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса все еще остается нестабильной. Заболевших становится больше, а число летальных случаев увеличивается с каждым днем.- Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах, - отметила Пеньковская.Впервые ограничения на полуострове ввели в марте 2020 года, а со 2 апреля полуостров закрыли на всеобщий режим самоизоляции. Тогда абсолютно всем гражданам запретили покидать свои дома, за исключением некоторых случаев. В это время закрылись все рестораны. Только некоторые кафе работали на вынос. Крымчанам разрешалось ходить только в ближайшие магазины и выгуливать домашних животных недалеко от собственного дома.Напомним, с 20 декабря на полуострове ввели жесткий запрет на новогодние празднества в отелях и ресторанах Крыма. Крымчанам пришлось забыть о шумных вечеринках, дискотеках и корпоративах до 15 января. Отдыхающим тоже придется несладко - бой курантов туристы будут встречать в гордом одиночестве в гостиничном номере или на улице.Только за последние сутки коронавирусом в Крыму заболело 353 человека. С начала года ковид зарегистрировали у 22 тысяч человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие ограничения ждут туристов на новогодние праздники в Крыму«Комсомолка» разбиралась, что можно, а что нельзя делать отдыхающим во время зимних каникул на полуострове (подробнее)Аксенов досрочно отпустил школьников Крыма на каникулыУченики покинут классы уже 28 декабря (подробнее)