Всеобщий режим самоизоляции в Крыму 2020: До какого числа продлится и как будет действовать

В Крыму со 2 апреля все же вводят по примеру других регионов России всеобщий режим самоизоляции. Как он будет действовать? Что теперь ждет Крымчан? Рассказываем по порядку.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

Абсолютно всем гражданам с 3 по 6 апреля 2020 года запрещено покидать свои дома, за исключением некоторых особо оговоренных случаев, а именно:

- если вашей жизни и здоровью угрожает опасность;

- если вам нужно обратиться за экстренной медицинской помощью

- если вам нужно дойти до ближайшего магазина продуктов или хозтоваров (продаются только товары первой необходимости);

- вынести мусор;

- выгулять домашних животных, но не далее, чем в 100 метрах от места проживания.

Передвигаться от места жительства до места работы теперь можно только тем, кто осуществляет разрешенную деятельность (остановлены практически все компании, кроме предприятий жизнеобеспечения; также работают правоохранители, сотрудники органов власти и т.д.). При этом с собой нужно иметь справку от работодателя.

А крымчан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний (сахарный диабет, астма, раковые опухоли, лейкозы и лимфомы, нарушение кровообращения, пересаженные органы и т.д.) обязали соблюдать режим самоизоляции аж до 14 апреля.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

В Крыму с 1 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров. Это называется социальное дистанцирование. Правило действует в любых общественных местах и в транспорте, за исключением легкового такси.

КАК РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Все междугородние маршруты отменяются, будет работать только городской и пригородный транспорт, но и тот – с ограничениями.

Так, маршрутки и троллейбусы выйдут на рейсы только с 6.00 и до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в режиме выходного дня. Все перевозчики обязаны проводить санитарную обработку каждой единицы подвижного состава ежедневно.

Все заказные рейсы отменяются. Исключение – для госнужд по согласованию с Министерством транспорта РК.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ РФ

Автобусное сообщение с материком, а также с городом-героем Севастополем отменили. При этом доступны поезда и авиарейсы.

Можно использовать личный автотранспорт, однако придется остановиться для проверки самочувствия на блокпосту, который со 2 апреля развернули на Крымском мосту.

О каких-либо ограничениях на въезд в Крым для граждан РФ не сообщалось.

КАК РАБОТАЕТ ТАКСИ

Перевозить пассажиров и багаж могут только такси вместимостью до 5 мест для сидения, считая водителя. Они работают в обычном режиме.

ВЛИЯЕТ ЛИ РЕЖИМ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Со 2 апреля по 14 апреля грузоперевозки как между субъектами, так и по Крыму можно осуществлять, но при наличии справки от организации-отправителя по особой форме, утвержденной правительством РК.

Для ввоза товаров на территорию РК понадобится транспортная накладная.

У всех водителей фур, как и обычных автомобилистов, будут проверять состояние здоровья: нет ли температуры или других признаков ОРВИ. Блокпост для проведения медосмотров появится уже в ночь на 2 апреля.

А ЧТО С ПОЕЗДАМИ И ЭЛЕКТРИЧКАМИ

Пригородные поезда по маршруту «Керчь – Анапа - Керчь» отменяются.

Пригородные электрички будут делать только по одному оборотному рейсу утром и вечером.

Поезда дальнего следования продолжают ходить, на случай изменений в расписании советуем следить за сайтом перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Все пассажирские перевозки на паромах и катерах отменяются. Движение маломерных судов – запрещено, за исключением тех, кто осуществляет деятельность для государственных и муниципальных нужд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым вводит карантин и выставляет блокпост на мосту через Керченский пролив

Полуостров решил прибегнуть к жестким мерам профилактики коронавируса (подробнее)

Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Крыму 2020: Междугородние рейсы отменили

«Комсомолка» узнала, как будет ходить общественный транспорт на период самоизоляции (подробнее)

Работа такси в Симферополе в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу

Что ждет такси в Симферополе в период карантина и как изменился рынок перевозок в Крыму (подробнее)

Крым остановил автобусное сообщение с другими регионами России из-за коронавируса

Билеты в Краснодарский край не будут продаваться до принятия соответствующего решения (подробнее)

Призыв в армию в Крыму из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

«Комсомолка» узнала, состоится ли призыв в армию в Крыму из-за коронавируса (подробнее)

Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать

Мы собрали самую актуальную информацию о режиме работы ЗАГСов во время карантина (подробнее)

Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля

«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля (подробнее)