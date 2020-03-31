2020-03-31T14:18:31+03:00
Общество

Призыв в армию в Крыму из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

«Комсомолка» узнала, состоится ли призыв в армию в Крыму из-за коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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Весенний призыв 2020 не стали отменять из-за коронавирусаВесенний призыв 2020 не стали отменять из-за коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 апреля в Крыму, как и во всей России, обычно начинается призыв в армию. Вот только в 2020-м традиционные мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.

Как же будут работать военные комиссариаты Республики Крым во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, узнавала «Комсомолка».

Весенний призыв в армию состоится, как обычно – с 1 апреля по 15 июля, из-за коронавируса не стали передвигать сроки. В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу.

Тем не менее, крымских призывников с повестками просят не бежать в военкомат до 6 апреля.

- В связи со сложной эпидобстановкой приостановлен прием граждан. Не только призывников, но и тех, кто поступает в военные высшие учебные заведения, и тех, кто собирает документы на военную службу по контракту, - рассказали КП-Крым в военном комиссариате Республики Крым.

До 5 апреля медкомиссия в военкоматах не работает, так как все профосмотры в регионе отменены из-за коронавируса.

Всех, кто получил повестки на нерабочую неделю, в военном комиссариате просят получить предварительную консультацию по телефону (3652) 66 - 85 - 57 (республиканский военкомат) или позвонить в свое региональное подразделение. Их телефоны размещены по ссылке.

Когда точно возобновят прием граждан в обычном режиме, неизвестно. Всех призывников, поступающих в военные вузы и претендентов на контрактную службу в военном комиссариате просят отслеживать обновления на официальном сайте ведомства: https://mil.rk.gov.ru/.

Призывников планируют отправлять в войска в мае и июне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, перед отправкой всех протестируют на коронавирус.

- В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются, - сообщил Шойгу.

Во время весеннего призыва - 2019 из Крыма и Севастополя отправили служить порядка 2,5 тысяч новобранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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