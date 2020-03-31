Призыв в армию в Крыму из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
С 1 апреля в Крыму, как и во всей России, обычно начинается призыв в армию. Вот только в 2020-м традиционные мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.
Как же будут работать военные комиссариаты Республики Крым во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, узнавала «Комсомолка».
Весенний призыв в армию состоится, как обычно – с 1 апреля по 15 июля, из-за коронавируса не стали передвигать сроки. В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу.
Тем не менее, крымских призывников с повестками просят не бежать в военкомат до 6 апреля.
- В связи со сложной эпидобстановкой приостановлен прием граждан. Не только призывников, но и тех, кто поступает в военные высшие учебные заведения, и тех, кто собирает документы на военную службу по контракту, - рассказали КП-Крым в военном комиссариате Республики Крым.
До 5 апреля медкомиссия в военкоматах не работает, так как все профосмотры в регионе отменены из-за коронавируса.
Всех, кто получил повестки на нерабочую неделю, в военном комиссариате просят получить предварительную консультацию по телефону (3652) 66 - 85 - 57 (республиканский военкомат) или позвонить в свое региональное подразделение. Их телефоны размещены по ссылке.
Когда точно возобновят прием граждан в обычном режиме, неизвестно. Всех призывников, поступающих в военные вузы и претендентов на контрактную службу в военном комиссариате просят отслеживать обновления на официальном сайте ведомства: https://mil.rk.gov.ru/.
Призывников планируют отправлять в войска в мае и июне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, перед отправкой всех протестируют на коронавирус.
- В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются, - сообщил Шойгу.
Во время весеннего призыва - 2019 из Крыма и Севастополя отправили служить порядка 2,5 тысяч новобранцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация напряженная: Кто из крымчан чаще всего игнорирует режим самоизоляции
Нарушителям карантина на дому придется отсидеть его повторно (подробнее)
Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать
Мы собрали самую актуальную информацию о режиме работы ЗАГСов во время карантина (подробнее)
Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля
«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»