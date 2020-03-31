Призыв в армию в Крыму из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

С 1 апреля в Крыму, как и во всей России, обычно начинается призыв в армию. Вот только в 2020-м традиционные мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.

Как же будут работать военные комиссариаты Республики Крым во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, узнавала «Комсомолка».

Весенний призыв в армию состоится, как обычно – с 1 апреля по 15 июля, из-за коронавируса не стали передвигать сроки. В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу.

Тем не менее, крымских призывников с повестками просят не бежать в военкомат до 6 апреля.

- В связи со сложной эпидобстановкой приостановлен прием граждан. Не только призывников, но и тех, кто поступает в военные высшие учебные заведения, и тех, кто собирает документы на военную службу по контракту, - рассказали КП-Крым в военном комиссариате Республики Крым.

До 5 апреля медкомиссия в военкоматах не работает, так как все профосмотры в регионе отменены из-за коронавируса.

Всех, кто получил повестки на нерабочую неделю, в военном комиссариате просят получить предварительную консультацию по телефону (3652) 66 - 85 - 57 (республиканский военкомат) или позвонить в свое региональное подразделение. Их телефоны размещены по ссылке.

Когда точно возобновят прием граждан в обычном режиме, неизвестно. Всех призывников, поступающих в военные вузы и претендентов на контрактную службу в военном комиссариате просят отслеживать обновления на официальном сайте ведомства: https://mil.rk.gov.ru/.

Призывников планируют отправлять в войска в мае и июне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, перед отправкой всех протестируют на коронавирус.

- В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются, - сообщил Шойгу.

Во время весеннего призыва - 2019 из Крыма и Севастополя отправили служить порядка 2,5 тысяч новобранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация напряженная: Кто из крымчан чаще всего игнорирует режим самоизоляции

Нарушителям карантина на дому придется отсидеть его повторно (подробнее)

Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать

Мы собрали самую актуальную информацию о режиме работы ЗАГСов во время карантина (подробнее)

Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля

«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля (подробнее)