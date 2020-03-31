Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать
Во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля ЗАГСы Крыма переходят на особый режим работы. С женитьбой крымчанам предлагают подождать.
Так, ЗАГСы теперь принимают людей только со срочными вопросами или в том случае, если они заранее подали заявления.
В отделы ЗАГС Крыма на этой неделе крымчане могут обратиться лишь за регистрацией рождения и смерти. А вот расторгнуть или зарегистрировать брак смогут только те, кто уже успел подать заявления заблаговременно. Новые - пока не принимаются.
Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики, теперь всем желающим сыграть пышную свадьбу предлагают либо перенести дату торжества на более поздний срок, либо ограничить количество гостей до пяти человек.
Отменяют популярные церемонии, к примеру, регистрации рождений и свадебные юбилеи.
Напомним, что ранее Минюст Крыма попросил крымчан не посещать ЗАГСы без острой необходимости, а все вопросы решать в письменном виде через почту. Электронные и почтовые адреса отделов ЗАГС размещены на официальном сайте must.rk.gov.ru
Полный список учреждений, которые работают с 30 марта по 3 апреля, читайте у нас на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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