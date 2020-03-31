2020-03-31T09:13:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать

Мы собрали самую актуальную информацию о режиме работы ЗАГСов во время карантина
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Зарегистрировать отношения во время карантина можно, если вы подавали заявление заранееЗарегистрировать отношения во время карантина можно, если вы подавали заявление заранееФото: Михаил ПАТЛИС
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Во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля ЗАГСы Крыма переходят на особый режим работы. С женитьбой крымчанам предлагают подождать.

Так, ЗАГСы теперь принимают людей только со срочными вопросами или в том случае, если они заранее подали заявления.

В отделы ЗАГС Крыма на этой неделе крымчане могут обратиться лишь за регистрацией рождения и смерти. А вот расторгнуть или зарегистрировать брак смогут только те, кто уже успел подать заявления заблаговременно. Новые - пока не принимаются.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики, теперь всем желающим сыграть пышную свадьбу предлагают либо перенести дату торжества на более поздний срок, либо ограничить количество гостей до пяти человек.

Отменяют популярные церемонии, к примеру, регистрации рождений и свадебные юбилеи.

Напомним, что ранее Минюст Крыма попросил крымчан не посещать ЗАГСы без острой необходимости, а все вопросы решать в письменном виде через почту. Электронные и почтовые адреса отделов ЗАГС размещены на официальном сайте must.rk.gov.ru

Полный список учреждений, которые работают с 30 марта по 3 апреля, читайте у нас на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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