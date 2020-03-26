Нерабочая неделя в Симферополе с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

С понедельника нас всех ждут длинные выходные: президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространения коронавируса. Работать продолжат экстренные службы, чиновники, и те предприятия, которые в состоянии трудиться в дистанционном режиме. Что же будет работать в течение чрезвычайно длинных выходных в Симферополе? Узнавала «Комсомолка»

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: ОТКРЫТЫ ТОЛЬКО ПРОДУКТОВЫЕ

Правительство республики приняло решение закрыть в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых.

- Чтобы люди не бродили по магазинам, выбирая одежду, обувь и так далее, - отметила вице-премьер Елена Романовская.

А это значит, что в ТЦ «Meganom», «Южная галерея» и «Центрум», будут работать только супермаркеты.

Работают только продуктовые магазиныФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ: ВСЕ ЗАКРЫТЫ

Все кинотеатры города пока не принимают посетителей, на сайтах убрали расписание и возможность бронирования билетов.

Отменили все спектакли и театры крымской столицы: музыкальный театр, драмтеатр имени Горького. Если в драмтеатре даты новых представлений неизвестны, то в музтеатре многие спектакли сразу перенесли с марта на май-июнь. К примеру, гала-концерт по случаю юбилейного 65-го закрытия театрального сезона должен был состояться уже 27 марта, но зрителям его покажут аж 28 июня.

Закрыт и цирк имени Тезикова. Когда он начнет работу, не известно.

Кинотеатры приостановили работуФото: Анастасия ЖУКОВА

МУЗЕИ: ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ

Музеи пока работают, однако ограничили количество посетителей. В экскурсионной группе может быть не более 10 человек (не более трех человек на 10 квадратных метров). Зайти можно только в медицинской маске.

Организованные группы туристов в музеях не принимают, запрещены посещения и для иностранных туристов.

- На период ожидания входа в музей просьба соблюдать социальную дистанцию согласно рекомендациям Роспотребнадзора! – гласят объявления на сайтах Центрального музея Тавриды, Симферопольского художественного музея.

ПАРКИ: ГУЛЯТЬ МОЖНО

Ботанический сад Крымского федерального университета будет закрыт для посещения.

Детский и Гагаринский парки открыты для прогулок, но аттракционы работать не будут, равно как и зооуголок.

- Просим родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будет патрулировать Росгвардия. Бухгалтерия и работники парка будут собираться в дежурном режиме. Кому-то все равно нужно будет кормить животных, - рассказали КП-Крым в администрации МБУК «Детский парк».

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КАЛЬЯННЫЕ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ

Кафе и рестораны на полуострове пока работают, так что чашечкой кофе или бокалом вина угоститься можно. А вот покурить кальян нельзя: на время режима повышенной готовности из-за коронавируса их запретили к.

Ночные клубы и прочие развлекательные в Симферополе закрыты.

СПА-ЦЕНТРЫ, БАССЕЙНЫ, СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

Из-за угрозы коронавируса власти приостановили работу спортзалов, спа-центров, бассейнов. Многие фитнес-тренеры уже готовятся запускать онлайн-классы, чтобы не растерять клиентов.

Парикмахерские и салоны красоты пока не попали под запрет.

Детские игровые комнаты не работают, равно как и все спортивные секции, творческие кружки.

БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

Все медучреждения приостановили профилактические осмотры и диспансеризацию. В больницах отменили все плановые операции и амбулаторные приемы.

- Как только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы, — заверила вице-премьер республики Елена Романовская.

Она призвала пенсионеров не ходить в поликлиники без особой нужды.

- Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас прекращены профосмотры и диспансеризация, и благодаря этому освободились врачи поликлиник. Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу на дому с теми, кому нужна экстренная помощь, — отметила вице-премьер.

Многие частные стоматологические кабинеты Симферополя на следующей неделе работать не будут. Советуем уточнять по поводу приема в каждой конкретной стоматологии.

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил распустить чиновников по домам, оставив на работе минимальное количество сотрудников. Как именно будет работать администрация Симферополя, будет известно 27 марта - после опубликования соответствующего распоряжения от крымского правительства.

Все муниципалитеты переходят на дистанционный режим работыФото: Анастасия ЖУКОВА

НАЛОГОВАЯ

Крымское управление налоговой с 28 марта по 3 апреля (с возможной пролонгацией) принимает граждан исключительно по предварительной записи.

Получить талон на прием можно через интерактивный сервис ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

При этом не обслуживаются граждане с детьми и люди старше 65 лет.

МФЦ

В МФЦ, как и в налоговой, обслуживают граждан только по талонам. Их можно получить через контакт-центр, позвонив по телефонам:

+7(978)9509680,

+7(978)9509451,

+7(978)9509450,

+7(978)9437724,

8 (3652) 604920 (многоканальный).

- Просим минимизировать в настоящее время посещения наших центров и получать информацию о готовности документов по телефону либо на официальном сайте md-crimea.ru, - отмечают в пресс-службе МФЦ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А что с транспортом?

Аэропорт в крымской столице работает в штатном режиме. Автостанции тоже - они являются объектами жизнеобеспечения, и закрывать их никто не планирует.

Аэропорт работает в штатном режимеФото: Анастасия ЖУКОВА

Что же касается междугородних рейсов и режима работы общественного транспорта в городе, ясности пока нет. В Минтрансе РК сообщили КП-Крым, что в ближайшее время чиновники будут анализировать пассажиропоток и определять, какие рейсы нужно сократить, чтобы не ходили полупустые автобусы.

Изменений в расписании поездов дальнего следования и рельсобусов Керчь - Анапа пока не ожидается.

В то же время в поездах дальнего следования и в пригородного сообщения максимально усилены меры санитарной защиты: вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами, сотрудники ходят в масках и перчатках. На вокзалах также проводится дезинфекция, действует масочный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Крыму: Какие заведения культуры Крыма можно посетить онлайн

Расширить свой кругозор можно даже из дома (подробнее)