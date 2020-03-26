Нерабочая неделя в Симферополе с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать
С понедельника нас всех ждут длинные выходные: президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространения коронавируса. Работать продолжат экстренные службы, чиновники, и те предприятия, которые в состоянии трудиться в дистанционном режиме. Что же будет работать в течение чрезвычайно длинных выходных в Симферополе? Узнавала «Комсомолка»
МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: ОТКРЫТЫ ТОЛЬКО ПРОДУКТОВЫЕ
Правительство республики приняло решение закрыть в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых.
- Чтобы люди не бродили по магазинам, выбирая одежду, обувь и так далее, - отметила вице-премьер Елена Романовская.
А это значит, что в ТЦ «Meganom», «Южная галерея» и «Центрум», будут работать только супермаркеты.
Работают только продуктовые магазиныФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ: ВСЕ ЗАКРЫТЫ
Все кинотеатры города пока не принимают посетителей, на сайтах убрали расписание и возможность бронирования билетов.
Отменили все спектакли и театры крымской столицы: музыкальный театр, драмтеатр имени Горького. Если в драмтеатре даты новых представлений неизвестны, то в музтеатре многие спектакли сразу перенесли с марта на май-июнь. К примеру, гала-концерт по случаю юбилейного 65-го закрытия театрального сезона должен был состояться уже 27 марта, но зрителям его покажут аж 28 июня.
Закрыт и цирк имени Тезикова. Когда он начнет работу, не известно.
Кинотеатры приостановили работуФото: Анастасия ЖУКОВА
МУЗЕИ: ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ
Музеи пока работают, однако ограничили количество посетителей. В экскурсионной группе может быть не более 10 человек (не более трех человек на 10 квадратных метров). Зайти можно только в медицинской маске.
Организованные группы туристов в музеях не принимают, запрещены посещения и для иностранных туристов.
- На период ожидания входа в музей просьба соблюдать социальную дистанцию согласно рекомендациям Роспотребнадзора! – гласят объявления на сайтах Центрального музея Тавриды, Симферопольского художественного музея.
ПАРКИ: ГУЛЯТЬ МОЖНО
Ботанический сад Крымского федерального университета будет закрыт для посещения.
Детский и Гагаринский парки открыты для прогулок, но аттракционы работать не будут, равно как и зооуголок.
- Просим родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будет патрулировать Росгвардия. Бухгалтерия и работники парка будут собираться в дежурном режиме. Кому-то все равно нужно будет кормить животных, - рассказали КП-Крым в администрации МБУК «Детский парк».
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КАЛЬЯННЫЕ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ
Кафе и рестораны на полуострове пока работают, так что чашечкой кофе или бокалом вина угоститься можно. А вот покурить кальян нельзя: на время режима повышенной готовности из-за коронавируса их запретили к.
Ночные клубы и прочие развлекательные в Симферополе закрыты.
СПА-ЦЕНТРЫ, БАССЕЙНЫ, СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Из-за угрозы коронавируса власти приостановили работу спортзалов, спа-центров, бассейнов. Многие фитнес-тренеры уже готовятся запускать онлайн-классы, чтобы не растерять клиентов.
Парикмахерские и салоны красоты пока не попали под запрет.
Детские игровые комнаты не работают, равно как и все спортивные секции, творческие кружки.
БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ
Все медучреждения приостановили профилактические осмотры и диспансеризацию. В больницах отменили все плановые операции и амбулаторные приемы.
- Как только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы, — заверила вице-премьер республики Елена Романовская.
Она призвала пенсионеров не ходить в поликлиники без особой нужды.
- Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас прекращены профосмотры и диспансеризация, и благодаря этому освободились врачи поликлиник. Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу на дому с теми, кому нужна экстренная помощь, — отметила вице-премьер.
Многие частные стоматологические кабинеты Симферополя на следующей неделе работать не будут. Советуем уточнять по поводу приема в каждой конкретной стоматологии.
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил распустить чиновников по домам, оставив на работе минимальное количество сотрудников. Как именно будет работать администрация Симферополя, будет известно 27 марта - после опубликования соответствующего распоряжения от крымского правительства.
Все муниципалитеты переходят на дистанционный режим работыФото: Анастасия ЖУКОВА
НАЛОГОВАЯ
Крымское управление налоговой с 28 марта по 3 апреля (с возможной пролонгацией) принимает граждан исключительно по предварительной записи.
Получить талон на прием можно через интерактивный сервис ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
При этом не обслуживаются граждане с детьми и люди старше 65 лет.
МФЦ
В МФЦ, как и в налоговой, обслуживают граждан только по талонам. Их можно получить через контакт-центр, позвонив по телефонам:
+7(978)9509680,
+7(978)9509451,
+7(978)9509450,
+7(978)9437724,
8 (3652) 604920 (многоканальный).
- Просим минимизировать в настоящее время посещения наших центров и получать информацию о готовности документов по телефону либо на официальном сайте md-crimea.ru, - отмечают в пресс-службе МФЦ.
А В ЭТО ВРЕМЯ
А что с транспортом?
Аэропорт в крымской столице работает в штатном режиме. Автостанции тоже - они являются объектами жизнеобеспечения, и закрывать их никто не планирует.
Аэропорт работает в штатном режимеФото: Анастасия ЖУКОВА
Что же касается междугородних рейсов и режима работы общественного транспорта в городе, ясности пока нет. В Минтрансе РК сообщили КП-Крым, что в ближайшее время чиновники будут анализировать пассажиропоток и определять, какие рейсы нужно сократить, чтобы не ходили полупустые автобусы.
Изменений в расписании поездов дальнего следования и рельсобусов Керчь - Анапа пока не ожидается.
В то же время в поездах дальнего следования и в пригородного сообщения максимально усилены меры санитарной защиты: вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами, сотрудники ходят в масках и перчатках. На вокзалах также проводится дезинфекция, действует масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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