Власти Крыма расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T09:29:10+03:00

Общественный транспорт теперь ходит по два часа дважды в день Фото: Виталий ПАРУБОВ

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Власти Крыма расширили список причин, по которым можно выходить из дома во время режима всеобщей самоизоляции.

Так, теперь место жительства можно покинуть для ухода за недееспособными гражданами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении (для этого нужна справка об опеке, патронаже). Выходить из дома могут волонтеры, которые доставляют товары первой необходимости, но у таких лиц должен быть документ, выданный Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым.

Адвокаты теперь имеют право следовать к своему клиенту для оказания помощи, если нельзя отложить суд или следственные действия. Защитнику при этом нужно удостоверение или ордер.

Кроме того, можно передвигаться по территории Крыма теперь не только работающим гражданам (со справкой от работодателя, образец есть в Указе Главы РК), а также для доставки товаров первой необходимости близким родственникам в возрасте старше 65 лет.

Напомним, режим всеобщей изоляции объявлен в Крыму до 6 апреля.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. Глава Крыма поддержал это решение и пообещал в ближайшее время объявить о мерах профилактики коронавируса, принятых в республике на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU