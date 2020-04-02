Продление нерабочей недели в Крыму: Какие устанавливают новые сроки и для чего?

В Крыму, как и по всей России, продлевается нерабочая неделя из-за коронавируса. Такое решение принял 2 апреля глава государства Владимир Путин, соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

- Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы, - сказал Путин.

Он отметил, что объявленный период могут скорректировать «в сторону сокращения», если «позволит обстановка».

Ранее в Крыму нерабочая неделя была объявлена с 28 марта по 6 апреля. Поначалу режим самоизоляции должны были соблюдать только граждане в возрасте старше 65 лет, однако со 2 апреля власти Крыма решили ввести всеобщий режим самоизоляции, подобно Москве и другим регионам Российской Федерации.