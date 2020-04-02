2020-04-02T17:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Крыму: Какие устанавливают новые сроки и для чего?

Рассказываем, с чем связано продление нерабочей недели и как долго оно продлится
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Режим самоизоляции продлили до 30 апреляРежим самоизоляции продлили до 30 апреляФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму, как и по всей России, продлевается нерабочая неделя из-за коронавируса. Такое решение принял 2 апреля глава государства Владимир Путин, соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

- Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы, - сказал Путин.

Он отметил, что объявленный период могут скорректировать «в сторону сокращения», если «позволит обстановка».

Ранее в Крыму нерабочая неделя была объявлена с 28 марта по 6 апреля. Поначалу режим самоизоляции должны были соблюдать только граждане в возрасте старше 65 лет, однако со 2 апреля власти Крыма решили ввести всеобщий режим самоизоляции, подобно Москве и другим регионам Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Земфира написала песню под названием «Крым»
В Симферополе ограничат движение по проспекту Вернадского
Желающие служить в армии по контракту могут подать заявление дистанционно
Жителей севастопольского села подозревают в поджоге экскаватора
Госкомводхоз в Крыму готовится к поливному сезону
Среди крымчан с коронавирусом нет пациентов в тяжелом состоянии
Пищевые и агропромышленные предприятия Крыма продолжат работать в карантин
Минобороны РФ: Парад Победы переносить не будут
Большинство туристов покинет Крым до 6 апреля
На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
Похороны являются исключением из режима домашней изоляции
В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек
Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции
На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар