Режим всеобщей самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля. Соответствующий указ главы РК опубликован на сайте правительства республики.

- С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), - говорится в документе.

Выходить из дома, как и ранее, можно для обращения за неотложной медицинской помощью, выгула домашних животных (не далее 100 метров от дома), а также для покупки продуктов или лекарств в ближайшей точке продажи.

Также можно передвигаться по Крыму волонтерам, которые занимаются доставкой товаров первой необходимости пожилым гражданам, адвокатам, которые едут к своим подзащитным, сотрудникам учреждений и компаний, продолжающим функционировать в нерабочие дни (а это предприятия жизнеобеспечения, органы власти, правоохранители, СМИ и так далее).

Кроме того, разрешено доставлять товары первой необходимости пожилым родственникам старше 65 лет.

Пенсионеры в возрасте от 65 и выше, а также лица с рядом тяжелых хронических заболеваний (онкология, диабет и так далее), согласно указу, не имеют права вообще покидать место жительства. Исключение составляют только люди, присутствие которых на работе является критически важным для функционирования предприятия или учреждения. В таком случае нужна справка с работы по установленной форме.

В детских садах будут работать дежурные группы, вузы и школы продолжать давать образование дистанционно.

Подробнее о правилах режима всеобщей самоизоляции читайте по ссылке.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Глава Крыма полностью поддержал это решение, назвав режим самоизоляции залогом нашей победы над коронавирусом.

КСТАТИ

Перечень товаров первой необходимости пополнили табачные изделия. Теперь курильщики смогут покупать сигареты, магазины получили право ими торговать.

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