2020-04-03T18:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Образцы справок для передвижения по Крыму: что необходимо оформлять для поездок на работу и перевозки грузов

Рассказываем, какие нужны справки для передвижения по Крыму и перевозки грузов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Предприятия, которым можно работать в этот период, перечислены в указе главы РКПредприятия, которым можно работать в этот период, перечислены в указе главы РКФото: Виталий ПАРУБОВ
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В крымском правительстве разъяснили правильность заполнения документов, которые нужны для поездок на работу и перевозки грузов во время режима самоизоляции.

Итак, для того, чтобы сотрудник мог беспрепятственно добраться на работу, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям нужно заполнить форму № 3.

А со 2 по 14 апреля для перевозки грузов как за пределами Крыма, так и на территории республики, нужно от руководителя предприятия получить справку формы №4.

ВАЖНО

В документах нужно указать данные об организации, которая выдает справку:

- ИНН;

- ОГРН;

- юридический адрес нахождения организации.

- контактный номер телефона.

Также в справке нужно прописать паспортные данные человека, которому она выдается, и информация об автомобиле для перевозки грузов.

Все данные должны быть заверены руководителем организации.

Напомним, по состоянию на 3 апреля 2020 года в Крыму подтвердили 18 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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