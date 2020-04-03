2020-04-03T14:15:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма Сергей Аксенов о ситуации с коронавирусом: Решение о продлении режима самоизоляции примут 5 апреля

Сергей Аксенов пообещал проинформировать граждан в воскресенье. Продлевать или нет режим всеобщей изоляции - покажет время
Анастасия ЖУКОВА
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Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РКСергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда будет принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции или отмене такового.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля для борьбы с коронавирусом. При этом он отметил, что конкретные решения по мерам профилактики каждый регион будет принимать самостоятельно в зависимости от обстановки.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента и отметил, что только соблюдение режима самоизоляции - залог победы над эпидемией.

О принятых решениях по поводу режима всеобщей самоизоляции и других мер профилактики крымчанам объявят 5 апреля.

- Все решения относительно работы различных отраслей на территории Крыма будут приниматься в воскресенье, - заявил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба в пятницу, 3 апреля. - Посмотрим, какова будет эпидемиологическая ситуация. Если количество заболевших будет возрастать, то принятые меры будут осуществляться в том же объеме до улучшения.

Напомним, в Крыму со 2 апреля объявили режим всеобщей самоизоляции. Абсолютно всем жителям республики предписано сидеть дома. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. Кроме того, разрешено выбрасывать мусор и выгуливать животных - но не дальше, чем в 100 метрах от места жительства.

Разрешили передвигаться на большие расстояния только тем, кто продолжает работать в это время (нужна справка от работодателя), а также доставлять товары первой необходимости пожилым родственникам.

На улице положено соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, никаких очередей в магазине.

Отменено междугороднее автобусное сообщение, а также рейсы в другие субъекты РФ. Продолжают ходить поезда, летают самолеты.

По состоянию на 3 апреля 2020 года в Крыму подтвердили 18 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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