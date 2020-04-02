Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении нерабочей недели: «В этом залог нашей общей победы»

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России Владимира Путина о продлении нерабочей недели до 30 апреля.

Напомним, об этом президент заявил в четверг, 2 апреля, в обращении к гражданам.

- Президент подчеркнул, что поскольку в разных регионах разная обстановка и где-то нужны жесткие ограничения, а где-то – точечные решения, главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия. От того, какая будет эпидемиологическая ситуация в Крыму в ближайшие дни, зависит, какие именно меры будут приняты на следующей неделе. Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - пообещал Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что на каждом жителе России, в том числе - на каждом крымчанине лежит личная ответственность за успешность борьбы с эпидемией. Глава республики призвал всех строго исполнять рекомендации чиновников и врачей.

- В этом залог нашей общей победы, - заключил Аксенов.

Напомним, в Крыму со 2 апреля объявили режим всеобщей самоизоляции, при котором жителям полуострова запрещено покидать дома. Исключением считается поход в ближайший магазин за продуктами или в аптеку, а также выгул домашнего животного в пределах 100 метров от места жительства. Кроме того, можно выбрасывать мусор.

Передвигаться на большие расстояния можно только тем, кто продолжает работать в это время, но и то - только со справкой от работодателя и по служебной необходимости.

Стоять друг от друга в магазине или на улице нужно на расстоянии не менее 1,5 метра. Это - социальная дистанция, закрепленная в соответствующем указе главы РК.

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