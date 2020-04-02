Грузоперевозки в Крыму в период самоизоляции: какие правила необходимо соблюдать

Грузоперевозки в Крыму в период самоизоляции не прекращаются несмотря на создание блокпоста на Крымском мосту. Никаких ограничений по виду товаров, разрешенных к перевозке, нет. Есть только требование по наличию товарно-транспортной накладной и справки по форме, где указываются данные водителя, адреса отправителя и получателя груза.

На въезде в Крым через Керченский пролив у водителей большегрузов проверяют температуру тела и накладную на товары. Еще до указа главы Крыма, усиливающим режим повышенной готовности, были случаи, когда фуры с непродовольственными товарами разворачивали обратно. Как рассказал КП-Крым глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин, такие действия незаконны.

- Ряд СМИ распространили информацию о том, что к перевозке грузовыми автомобилями допускаются только продуктовые товары, медицинские и лекарственные препараты. Однако это не соответствует действительности, и никаких ограничений по перевозке грузов в указе главы Крыма по режиму повышенной готовности к коронавирусной инфекции нет, - говорит Цуркин. - Я лично убеждал всех вице-премьеров и они пошли на встречу, разрешили перевозки всех типов грузов.

ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ В КАБИНЕ

Ограничения на работу предприятий в период с 3 по 6 апреля уже сократили грузопоток. Но аграриям, предприятиям пищевой промышленности, строителям линейных объектов и ресурсоснабжающим организациям какие-то грузы необходимы.

Водители рискуют провести карантин в кабине, если груз некому принять. Фото: Цуркин/facebook

Если предприятия допущены к работе во время карантина, соответственно они могут быть заказчиками этих грузов.

- Грузоперевозчики должны самостоятельно уточнить у грузополучателей, готовы ли они принять груз, - уточнил Цуркин. - Потому как машину, может, разгружать некому, все дома на карантине. И тогда водителю придется жить в кабине автомобиля, пока работа не возобновится.

Избежать таких случаев не удастся, потому как режим ограничений мог застать грузовой автомобиль в пути. Например, из Уфы дорога в Крым занимает не меньше недели. И если по прибытии на полуостров выяснится, что получатель груза не работает, водителю не останется ничего другого, как жить в кабине своего авто. Благо, современные фуры обустроены холодильниками и печами для приготовления пищи.

- На Керченской переправе неделями жили в 2014 году и ничего, не умерли. Только там никаких условий не было, а сейчас полно стоянок с душевыми, туалетами и местами отстоя транспорта, - добавил Цуркин.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Ограничения по транзиту транспорта в соседнем Краснодарском крае на грузовые автомобили не распространяется. Большегрузы двигаются по объездным трассам, минуя населенные пункты. Но и здесь возникают не предвиденные ситуации.

- Вчера в Темрюке был закрыт на въезд в город и объездная. Пришлось выходить на губернатора Краснодарского края, чтобы снять ограничения, - подчеркнул Цуркин. - Каждый пытается на себя натянуть какие-то не существующие полномочия, и водителей заставляли ехать в обход через Новороссийск, а это 400 км. В ручном режиме ищем варианты решения, чтобы не срывать поставку грузов. Но на местах, помимо коронавируса, очень много корон на голове.

В указе главы Крыма по мерам повышенной готовности говорится, что грузоперевозки осуществляются при наличии соответствующей товарно-транспортной накладной и справки, оформленной отправителем. Ее форма прилагается к тексту указа и доступна на сайте правительства Крыма.

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