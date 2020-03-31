Крым остановил автобусное сообщение с другими регионами России из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения нового коронавируса Министерство транспорта Крыма приняло решение приостановить автобусное сообщение с другими регионами России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.

Пассажирские автобусы из Крыма перестали ходить в другие регионы страны 31 марта. Ограничения продлятся до принятия соответствующего решения.

- В связи с решением администрации Краснодарского края об ограничении с 28.03.2020 по 05.04.2020 междугородних перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, «Крымавтотранс» прекращена продажа проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок, - говорится на сайте Министерства транспорта РК.

Кроме этого, в связи с решением врио губернатора Севастополя на автовокзалах и автостанциях города с 1 по 14 апреля также приостановлена продажа билетов на автобусы межрегионального направления.

При этом междугородние и пригородные автобусы, а также троллейбусы будут ходить в соответствии с графиком, но в зависимости от пассажиропотока. Если на рейсе не окажется достаточно пассажиров, то решение о его отмене будет приниматься перед самым отправлением.

По расписанию автобусы будут ходить с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. В промежутке между 10.00 и 17.00, а также с 21.00 до полуночи движение будет по фактическому пассажиропотоку с интервалом не более 40 минут.

Железнодорожное движение не ограничивается, аэропорт Симферополя тоже работает в штатном режиме.

С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте «Крымавтотранса» в разделе «Расписание движения автобусов» и по телефону «горячей линии» +7(978) 835 75 57. Купить билеты онлайн можно на сайте.

Напомним, что в аэропорту Симферополя отменили 55% рейсов на первую неделю апреля из-за угрозы коронавируса. Самолеты и так летают заполненными всего на треть. В аэропорту считают, что общий пассажиропоток за месяц упадет на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество городских и междугородних автобусов тоже уменьшат. В Симферополе на маршруты вышло всего около 250 единиц техники, что вдвое меньше обычного. В Евпатории уже временно приостановили трамвайное сообщение.

По словам экспертов, движение по Крымскому мосту перекрыть полностью невозможно, так как это главный логистический узел полуострова. Именно через мост в Крым завозят большую часть товаров. Однако ввести усиленный контроль за въезжающим транспортом следует, считают и политологи, и депутаты.

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