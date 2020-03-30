Закроют ли Крым из-за коронавируса: прогнозы и мнение экспертов

Жители полуострова бомбардируют Совет министров Республики Крым письмами с требованием закрыть полуостров на въезд из-за коронавируса. Пока что в Крыму ограничения на передвижение действуют только на границе с Украиной, ее пересекать могут лишь отдельные категории граждан. Закроют ли Крым? Разбиралась «Комсомолка».

На полуострове действует режим повышенной готовности из-за коронавирусаФото: Михаил ПАТЛИС

По состоянию на утро 30 марта 2020 года власти республики пока не решились вводить столь жесткие меры, как закрытие границ региона.

- Мера - это когда вы сидите дома со своей семьей и не выходите, не создаете ни для кого никакие проблемы. Не надо писать, мол, что закрывайте Крым. Сами соблюдайте правила изоляции! Не контактируйте со своими пожилыми родителями. Если им необходима помощь, принесите им продукты и медикаменты и уходите из их квартиры. Мы не знаем кто из тех, кто не самоизолировался, был заражен и является источником заражения, - заявила вице-премьер РК Елена Романовская, отвечая на массовые обращения граждан на «горячие линии» с просьбой закрыть полуостров на въезд.

«НЕ ЗАКРЫВАТЬ, НО УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ»

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс считает, что перекрывать Крымский мост и прекращать работу аэропорта пока нецелесообразно, а вот тщательнее проверять всех приезжающих – необходимо.

- Крымский мост - это главная транспортная артерия в Крым, основной канал поставок продукции на полуостров. Другое дело - усилить контроль за въезжающими через мост. Выставить посты для проверки, вести контроль температурного режима, обрабатывать транспорт, - рассказал КП-Крым Ефим Фикс. - Я только что из Керчи. Людей на улицах очень мало, и они преимущественно в масках. Продавцы в магазинах и водители пассажирского транспорта тоже - все выполняют режим. А медики занимаются своими делами.

Людей на улицах стало намного меньше. Но власти хотят еще сократить это количествоФото: Михаил ПАТЛИС

С вице-спикером согласен глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

- Чисто теоретически все возможно, потому как посты стоят на въезде и на выезде с Крымского моста. Но смысл в чем? Мы тогда изолируем себя полностью не только от туристов и жителей Крыма, которые сейчас за его пределами находятся, но и от грузового транспорта, который везет товары в Крым. В нем едут экспедиторы и водители-дальнобойщики, - отметил в комментарии КП-Крым Алексей Черняк. - Надо понимать, что первоочередная задача не в перекрытии моста, а в том, чтобы наши граждане выполнили элементарные вещи: вместо того, чтобы устраивать себе каникулы и пикники, сидели дома. Это будет самый лучший способ. Тогда даже если водитель автобуса или дальнобойщик приедет с коронавирусом, то угроза распространения будет сведена к минимуму. А когда все едут гулять вдоль Черного моря, и не только крымчане, но и россияне, вот это неправильно. Не понимаю людей, которые, к сожалению, думают, что это шутки. Тысячи людей хоронят каждый день, которые так же отнеслись к своей жизни.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Погибших нет. Двое - в состоянии средней тяжести, остальные - удовлетворительно или вообще бессимптомно.

СКАЗАНО

Владислав ГАНЖАРА, политолог:

- Возможно, определенные ограничительные меры будут вводиться и в Республике Крым. Но закрытие Крымского моста, как мне видится, не представляется возможным, поскольку это наш главный логистический узел, связывающий полуостров с Российской Федерацией. Поэтому я убежден, что функционирование Крымского моста возможно с определенными ограничениями

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полуострове уже завели первое уголовное дело за нарушение карантина. Крымчанин, которому было предписано сидеть дома, пошел в медицинский центр и заразил коронавирусом врача.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

1. Граница с Украиной.

Работа всех трех пунктов пропуска («Джанкой», «Армянск», «Перекоп») ограничена с 18 марта. А с 30 марта границы полностью закрыты. Выехать на Украину крымчане смогут только на похороны близкого родственника, при этом надо будет предоставить пограничникам копию свидетельства о смерти и документ, подтверждающий родство. На въезд граница открыта для всех граждан РФ.

2. Аэропорт

В аэропорту измеряют температуру всем прибывающим пассажирам с помощью стационарных дистанционных тепловизоров. Сотрудники воздушной гавани работают в медицинских масках и перчатках, им тоже ежедневно измеряют температуру. Также в аэропорту усилили уборку помещений, проверили исправность вентиляции, кондиционеров. При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала.

3. Крымский мост

Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края стоят посты транспортной безопасности, где обследуют пассажиров. Правда, это относится только к автобусам, легковые автомобили никто не останавливает. Контроль за состоянием здоровья водителей грузовых авто - на совести каждого перевозчика. Периодически власти проводят проверки.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы заплатят граждане, не соблюдающие правила, введенные для профилактики коронавируса

От 1 до 3 тысяч рублей - минимальные нарушения при режиме повышенной готовности

От 15 до 40 тысяч - нарушение санитарно-эпидемиологических норм

От 150 до 300 тысяч рублей - повторное нарушение

До 1 миллиона рублей - для юридических лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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