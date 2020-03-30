Коронавирус в Крыму, новости на 30 марта 2020 года: Под наблюдением находятся 2873 человека

В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 2873 человека. Они прибыли из зарубежных стран или контактировали с заболевшими.

- Под динамическим наблюдением на дому 2801 человек, в стационаре - 62, в обсерваторах по-прежнему 10 человек, - рассказал на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в Крыму заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

По его словам, за минувшие сутки под наблюдение взяли еще 253 человека.

В Республике Крым открывают три обсерватора для наблюдения за людьми с подозрением на коронавирус, первый - в Евпатории - уже заработал. Еще два вскоре появятся в Ялте и Керчи.

ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

За нарушение карантина в Крыму возбудили первое уголовное дело. Фигурантом стал житель полуострова, который, несмотря на предписание о режиме самоизоляции, решил сходить в медицинский центр и заразил врача, который проводил осмотр.

16 сотрудников этого медцентра прошли обследование, коронавирусной инфекции у 14 не обнаружили, а двоим придется сдать материал повторно для окончательного результата.

«КОРОНАВИРУСНЫЙ» КРУИЗ

Круизный лайнер «Bellisima» (Объединенные Арабские Эмираты) стал источником заражения для нескольких крымчан. Роспотребнадзор наконец нашел всех жителей полуострова, которые путешествовали на нем в те же даты.

- Все 13 человек доставлены для проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные, - доложила на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ НЕТ

Всего за сутки специалисты Роспотребнадзора провели 214 лабораторных исследований, коронавирус не выявили ни у кого, так что количество подтвержденных случаев заражения пока не изменилось.

Напомним, коронавирус обнаружили у 15 крымчан.

500 БИЗНЕСМЕНОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ

В Крыму продолжается нерабочая неделя. Как сообщалось, с 28 марта по 5 апреля остановили работу практически все предприятия страны. Разрешено работать только магазинам, реализующим продукты, хозтовары, еду и лекарства для животных, а также аптекам.

Все кафе, рестораны и прочие точки общепита должны либо работать на вынос с соблюдением строгих мер предосторожности, либо привозить еду на дом.

Все заведения торгуют только через окошкоФото: Михаил ПАТЛИС

Под запрет попали ломбарды, кредитные организации по выдаче займов и автомойки, кроме моек общественного транспорта и моек машин на самообслуживании «мой сам». Также ограничена продажа спиртных напитков и пива на розлив.

Все предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, прокуратура приостановит на три месяца. Полиция ежедневно проводит рейды, выявили уже больше полусотни нарушителей. На первый раз чаще всего ограничиваются предупреждением, но в случае повторного открытия составляют протоколы.

Всего за последние сутки проверили более 17 тысяч объектов.

ЛЕСА ЗАКРОЮТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Несмотря на призывы властей республики оставаться дома, многие жители полуострова воспринимают нерабочую неделю не как карантин, а как неожиданные весенние выходные, поэтому граждане массово поехали отдыхать: кто в лес, кто на набережную.

Люди массово поехали на отдыхФото: Михаил ПАТЛИС

Чиновники подсчитали, что в выходные 28 и 29 марта в лесах Крыма находилось 7,5 тысяч человек. И это только те, кого обнаружили. Особой популярностью пользовалось урочище Кизил-Коба - благодаря транспортной доступности. Там власти единомоментно увидели порядка 100 автомобилей. Пришлось перекрывать въезд.

Из-за этого Минприроды Крыма с 30 марта закрывает все леса для посещения. Нарушители получат штрафы.

А в Ялте тем временем закрыли доступ к набережной.

В АПТЕКАХ РАСКУПИЛИ ПАРАЦЕТАМОЛ, А ИМБИРЬ ПОДОРОЖАЛ В 10 РАЗ

В крымских аптеках теперь с трудом можно найти парацетамол - самое дешевое жаропонижающее. В соцсетях начали распространяться слухи, что оно якобы помогает при коронавирусе, и граждане ринулись делать закупки.

Не все антисептики средства одинаково хороши против вирусовФото: Анастасия ЖУКОВА

Невозможно найти и дешевый антисептик хлоргексидин. В Росздравнадзоре отмечают, что это вещество не эффективно в борьбе против вирусов, он убивает только бактерии, поэтому закупать его литрами не стоит.

Популярностью пользуются не только лекарства, но и некоторые продукты, которые повышают иммунитет. Например, корень имбиря из-за повышенного спроса подорожал в 10 раз. Килограмм обычно стоил порядка 400 рублей, а теперь - 4500-5000 рублей!

НИКАКИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА ДОЛГИ

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не отключать людям свет, воду и газ из-за задолженности в течение нерабочей недели. Более того, за просроченные платежи не будут начислять пени и штрафы.

Плановые ремонтные работы тоже временно отменяются, бригады будут выезжать только в случае аварий.

ЯРМАРКИ - ТОЛЬКО ПО ВЫХОДНЫМ

Многие жители полуострова возмущены проведением ярмарок во время нерабочей недели, ведь это место массового скопления людей, а продавцы и покупатели часто не соблюдают масочный режим.

Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов назвал ярмарки средством регулирования цен на продукты и позволил продолжить такую торговлю, однако расстояние между палатками должно составлять не менее четырех метров.

Крым получит три машины скорой с инфекционными боксамиФото: Анастасия ЖУКОВА

ПЕРВАЯ «СКОРАЯ» С БОКСОМ

В Крым прибыла первая боксированная машина скорой помощи. Вскоре на полуостров доставят еще две таких же. Автомобиль приспособлен для транспортировки больных с инфекционными заболеваниями.

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