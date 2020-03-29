В Крыму из-за коронавируса закрываются «наливайки», ломбарды и автомойки
Крымские власти расширили пересечь объектов и предприятий республики, которые на время прекратят работать из-за угрозы распространения коронавируса.
По словам главы правительства РК Юрия Гоцанюка, закроются кредитные организации по выдаче займов, ломбарды и автомойки, кроме моек общественного транспорта и моек машин на самообслуживании «мой сам».
Также будет ограничена продажа спиртных напитков и пива на розлив.
- Продовольственные и бакалейные магазины будут работать, как и раньше а все «наливайки» в Крыму мы закрываем, - отметил в ходе оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК глава Крыма Сергей Аксенов.
В то же время аптеки для животных, сельхозпредприятия, которые занимаются сбором урожая, фармакологические организации и предприятия, снабжающие стройматериалами линейные объекты, продолжать работать.
Напомним, сельскохозяйственные ярмарки в Крыму продолжат работу, чтобы не допустить дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU