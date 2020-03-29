2020-03-29T12:54:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму из-за коронавируса закрываются «наливайки», ломбарды и автомойки

Продолжают работать аптеки для животных и бакалейные магазины
Степан ОСТИНОВ
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Также будет ограничена продажа спиртных напитков и пива на розлив.Также будет ограничена продажа спиртных напитков и пива на розлив.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Крымские власти расширили пересечь объектов и предприятий республики, которые на время прекратят работать из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам главы правительства РК Юрия Гоцанюка, закроются кредитные организации по выдаче займов, ломбарды и автомойки, кроме моек общественного транспорта и моек машин на самообслуживании «мой сам».

Также будет ограничена продажа спиртных напитков и пива на розлив.

- Продовольственные и бакалейные магазины будут работать, как и раньше а все «наливайки» в Крыму мы закрываем, - отметил в ходе оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК глава Крыма Сергей Аксенов.

В то же время аптеки для животных, сельхозпредприятия, которые занимаются сбором урожая, фармакологические организации и предприятия, снабжающие стройматериалами линейные объекты, продолжать работать.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки в Крыму продолжат работу, чтобы не допустить дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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