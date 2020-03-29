В Ялте закрыли доступ к набережной

29 Март 2020 2020-03-29T13:12:45+03:00

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Власти Ялты совместно с сотрудниками МВД Крыма закрыли для прогулок городскую набережную. Об этом в ходе оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК сообщила зампредседателя Совета министров Республики Юлия Жукова.

- Также администрация Ялты приняла решение перекрыть доступ к набережной для посетителей. Совместно с сотрудниками МВД решение было исполнено. В настоящее время набережная огорожена, доступ к ней для горожан и гостей города ограничен, - проинформировала Юлия Жукова.

Напомним, по решению властей Республики Крым в регионе временно закроют кредитные организации по выдаче займов, ломбарды и автомойки, кроме моек общественного транспорта и моек машин на самообслуживании «мой сам».

Кроме того, будет ограничена продажа алкогольных напитков. Все эти меры призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU