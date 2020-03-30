Обследованы сотрудники крымского медцентра, где врач подхватил коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T11:09:41+03:00

У 14 человек коронавирус не подтвердился Фото: Анастасия ЖУКОВА

К медику на осмотр пришел гражданин, не соблюдавший карантин

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В крымском медцентре, где зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом, обследовали 16 сотрудников.

- У двух человек будет повторный отбор материала, у 14 - результат отрицательный, - руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Кроме того, Роспотребнадзор уже установил всех крымчан, которые путешествовали на «коронавирусном» круизном лайнере «Bellisima», ставшем источником заражения не только для нескольких крымчан, но и для жителей ряда других регионов РФ.

- Все 13 человек доставлены для проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные, - доложила на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса Наталья Пеньковская.

Всего за сутки специалисты Роспотребнадзора провели 214 лабораторных исследований, коронавирус не выявили ни у кого.

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ИСТОЧНИК KP.RU