Обследованы сотрудники крымского медцентра, где врач подхватил коронавирус
В крымском медцентре, где зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом, обследовали 16 сотрудников.
- У двух человек будет повторный отбор материала, у 14 - результат отрицательный, - руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Кроме того, Роспотребнадзор уже установил всех крымчан, которые путешествовали на «коронавирусном» круизном лайнере «Bellisima», ставшем источником заражения не только для нескольких крымчан, но и для жителей ряда других регионов РФ.
- Все 13 человек доставлены для проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные, - доложила на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса Наталья Пеньковская.
Всего за сутки специалисты Роспотребнадзора провели 214 лабораторных исследований, коронавирус не выявили ни у кого.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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