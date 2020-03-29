2020-03-29T11:01:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму нашли еще двоих туристов с «коронавирусного» лайнера, не соблюдавших карантин

Они путешествовали на судне, ставшем источником заражения коронавирусом сразу нескольких жителей России
Анастасия ЖУКОВА
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Круизный лайнер «Bellisima»Круизный лайнер «Bellisima»
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Специалисты Роспотребнадзора нашли всех пассажиров круизного лайнера «Bellisima» , который перевозил туристов в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно на этом круизном лайнере находились большинство крымчан, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

- Все лица установлены, все обследованы. Два человека не соблюдали режим самоизоляции, - сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Еще 15 человек с круизного лайнера, о которых сообщалось ранее, тоже не встали на карантин после возвращения на полуостров из-за границы.

Зараженные коронавирусом пассажиры лайнера «Bellisima» зарегистрированы и в других регионах РФ.

Напомним, в Крыму выявили новый случай заболевания коронавирусом: медик заразился от недобросовестного гражданина, который не соблюдал режим самоизоляции и отправился на осмотр в медцентр. Всего в республике подтверждено 15 случаев заболевания. Под наблюдением - 2,5 тысячи человек, в стационаре - 65 человек.

Неделю с 28 марта по 5 апреля по всей России объявили нерабочей для профилактики коронавируса. Закрыты кафе и рестораны, отели, большинство магазинов (кроме продуктовых и хозтоваров).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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