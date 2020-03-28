В Крыму нашли еще 15 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T10:47:26+03:00

Никто из них не встал на карантин

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В Крыму обнаружили еще 15 человек, которые путешествовали на круизном лайнере «Bellisima» в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно там проводили свой отпуск большинство крымчан, у которых подтвердили коронавирус.

- Вышли на туроператора, который реализовывал путевки. Определили 15 человек из Крыма и Севастополя, которые путешествовали на лайнере «Bellisima» - помимо тех, которые уже в списке [лиц, контактировавших с зараженными]. МВД оперативно установило домашние адреса, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она отметила, что эти 15 человек не сообщили о себе в Роспотребнадзор и не встали на карантин после возвращения из заграничной поездки. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил наказанием за сокрытие информации:.

- Уголовное преследование должно быть организовано в полном объеме! - заявил Аксенов.

Кроме того, Роспотребнадзор отрабатывает еще 78 контактов крымчан, подхвативших новый коронавирус.

Напомним, что с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. А неделю с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей. Должны быть закрыты кафе и рестораны, отели, большинство магазинов (кроме продуктовых и хозтоваров).

ИСТОЧНИК KP.RU