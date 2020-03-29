Коронавирус в Крыму: Врач заразился от пациента, который не соблюдал карантин

Новым зараженным коронавирусом в Крыму оказался медик, который осматривал зараженного. Разносчик инфекции не соблюдал карантин и пошел поправлять здоровье, передав инфекцию медработнику.

Напомним, 28 марта в Крыму стало известно о новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом.

- Это первый не завозной случай заболевания в Крыму, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - По предварительному эпидрасследованию, гражданин заразился в результате осмотра заболевшего человека, который не соблюдал принцип самоизоляции, а посетил медицинский центр.

По словам Пеньковской, специалисты уже установили 78 человек, которые контактировали с зараженным. Ближайшие родственники находятся в стационаре инфекционного отделения, еще несколько человек направили в обсерватор, остальные - в режиме домашней самоизоляции.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от правоохранителей возбудить уголовное дело в отношении гражданина, который не соблюдал карантин и заразил медика.

- Должно быть уголовное дело! Благодаря этой халатности заразился другой человек, - заявил Аксенов.

Нарушают режим самоизоляции в Крыму систематически. Так, на днях пограничники поймали в пункте пропуска троих крымчан, которые не стали сидеть дома, как им было предписано, а пытались уехать на Украину. А первый заболевший в Крыму приехал из-за границы и не встал на карантин, успев сходить на работу и поездить по городу.

Всего в Республике Крым заболели новой коронавирусной инфекцией 15 человек, 14 из них побывали за границей (ОАЭ, Литва, Бельгия, Франция и т.д.) и привезли инфекцию оттуда. Двое заболевших - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии или вообще переносят бессимптомно.

Всего под медицинским наблюдением находится 2620 человек, из них 65 - в стационаре, 10 - в обсерваторе (Евпатория). Снято с наблюдения - 285 человек.

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