2020-03-28T14:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать на Украину

Их поймали на границе с незалежной
Надежда ДАЦЮК
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За три дня до попытки пересечения границы крымчанам выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляциюЗа три дня до попытки пересечения границы крымчанам выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляциюФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали на границе полуострова с Украиной троих крымчан, которые самовольно нарушили режим самозоляции. Они пытались попасть на территорию незалежной.

- Вчера мы выявили троих граждан России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины. Но им за несколько дней до этого вручали предписания на самоизоляцию. Проводился целый комплекс мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел для их локализации и принятия правового решения, - рассказал начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Сергей Станкевич.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал этот случай и призвал Павла Каранду жестко реагировать на такие нарушения, вплоть до административного ареста на 15 суток.

Аксенов обратился к начальнику Погрануправления и сказал, что нарушителей можно сажать в так называемый «обсерватор с кормежкой на две недели», имея ввиду тюремную камеру.

Инициативу главы Крыма поддержала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской. По ее мнению, такая мера может остудить «горячие головы», и им не захочется нарушать режим самоизоляции.

Напомним, что в Крыму на 28 марта зафиксировали новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в республике 15 заболевших, еще пять инфицированных находятся в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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