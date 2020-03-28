Закрытие санаториев и гостиниц в Крыму из-за коронавируса: Распоряжение главы прекратить прием гостей до 1 июня

С момента введения режима повышенной готовности крымчане и гости полуострова гадали, грянет ли закрытие санаториев и гостиниц в Крыму из-за коронавируса. И вот этот день настал: с 28 марта средства размещения прекращают принимать постояльцев вплоть до 1 июня.

АПРЕЛЬ ПОГОДУ НЕ ДЕЛАЕТ

Указ о временной приостановке работы санаторно-курортного и гостиничного сектора издал глава Крыма Сергей Аксенов в соответствии с поручением правительства РФ.

Подлежат закрытию все места массового отдыха: бассейны, SPA-комплексы, клубы и игровые заведения. Фактически гостям остается только сидеть в номерах, ожидая даты выезда. Именно этим они сейчас и занимаются, ведь отельерам поручили доставлять всем еду в номер. .

- Нужно понимать, что у нас основной сезон начинается с середины июня, - говорит КП-Крым глава комитета по туризму Госсовета РК Алексей Черняк. - Март и апрель никогда для Крыма высоким сезоном не были— это время для подготовки к высокому сезону. Работает треть объектов, загрузка у них на треть, и их гости постепенно разъедутся. И это проблема не только Крыма и России, а всего мира и относится к этому надо с пониманием.

Реальные проблемы, по мнению парламентария, возникнут, если в апреле ситуация не стабилизируется, и на майские праздники объекты размещения останутся закрытыми. Тогда для поддержки сектора понадобятся бюджетные средства, поскольку полученные за предоплату отдыха в мае объекты уже потратили на подготовку к сезону.

- У ведомственных объектов есть бюджетные деньги, вне зависимости от сезона и люди все равно получат зарплату. А что касается частников, то мы готовим ряд предложений, чтобы стимулировать их работу - по налогам, по обязательным платежам, и т.д. Но все это будет применятся только после того, как мы поймем, насколько серьезно объекты пострадали. Если в апреле эпидемия пойдет на спад, то в мае все откроются. Для этого нужно выполнить те рекомендации, которые нам дают федеральные и республиканские власти.

Объекты размещения заполнены в среднем на третьФото: Анна КИРИЕНКО

ЧАСТНИКИ В ШОКЕ

- Скажу честно — настроения упаднические. Особенно у тех, кто работает круглый год — аренда, платежи, персонал, - отмечает председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова. - В обморок не падают те, кто работают с июня по сентябрь. Они сейчас на плановом ремонте, или вообще закрыты.

Предусмотренных на уровне Минэкономики Крыма мер поддержки малого и среднего бизнеса не достаточно. Кредиты под 3% для тех, кто уже являются клиентами фондов микрофинансирования, не покроют нанесенного частному сектору средств размещения ущерба.

- У меня были предоплаты, я приступила к ремонту, должна была на следующей неделе установить пожарную автоматику, чтобы пройти сертификацию и стать гостиницей. Но, к сожалению, теперь ничего не могу сделать, - констатирует Стамбульникова. - Клиенты звонят, просят вернуть деньги, а как я могу это сделать? Откуда в минусе можно взять средства? Нужны дотации, беспроцентные кредиты, что-нибудь, что позволит продержаться на плаву до разрешения ситуации. И предприниматели выживут.

Пока гостиничным объектам разрешили принимать на постой командировочных. Для их обслуживания нужен персонал, готовый выходить на работу по необходимости. Остальных придется распустить до лучших времен, как бы не звучали призывы со стороны властей сохранять людей и платить им зарплату. С чего ее платить, когда объекты закрыты?

Все нормализуется, так нужно говорить клиентуФото: Анна КИРИЕНКО

МИЛЛИОНЫ ПОТЕРЬ, НО ВАРИАНТОВ НЕТ

- Сумма потерь от возможного прекращения работы характеризуется колоссальными цифрами, но в философии нашей компании на первом месте гость и его безопасность, а прибыль уходит на второй план, - рассказал КП-Крым генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. - Для всего отельного бизнеса приостановка работы на такой долгий период - это большой вызов и сложное испытание. Важно быстро оптимизировать расходы так, чтобы этот кризис пережить. Мы продолжаем консультировать активно наших партнеров, друзей и коллег по индустрии.

Крупнейший санаторно-курортный объект Южного берега Крыма сейчас заполнен на 97%. Когда стало понятно, что коронавирус не минет Крым, в Mriya Resort&SPA разработали четыре сценария возможного развития событий, и принятые на уровне правительства решения активизируют четкий план действий по взаимодействию с гостями и сотрудниками, в том числе по комфортному и безопасному пребыванию в отеле. Средства защиты и дезинфекции, тепловизоры по всей территории и анкетирование гостей при поселении позволяют держать ситуацию под контролем. На случай выявления инфицированного разработан детальный план действий и сценарий работы на случай, если в медицинских учреждениях не будет мест для госпитализации гостя.

- Мы поддерживаем ужесточение мер для оперативного предотвращения пандемии и сокращения количества заболевших в России, - подчеркивает Саруханян, - и считаем, что меры должны быть ужесточены не только для туристической отрасли, но и для всех отраслей, а также в целом порядка в городах.

ГОВОРИТЕ, ЧТО ВСЕ НАЛАДИТСЯ

Одна из основных задач для крымских объектов размещения — объяснить гостям, почему уже оплаченный отдых они должны провести в самоизоляции или отменить его вовсе. Как это сделать без конфликтных ситуаций, КП-Крым разъяснила генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория гостеприимства» Галина Анохина.

- Формула такая - уважаемые и дорогие гости, в связи с постановлением таким-то рассказываем про новые правила. Подчеркиваем, что мы также переживаем за ситуацию в нашей стране, и просим воздержаться от поездок, соблюдать режим. Тем более, что изменения в законодательство об административных нарушениях, которые предлагает правительство, предусматривает очень большие штрафы за нарушение правил. Обязательно нужно говорить о том, что ситуация наладится и мы будем рады видеть вас в числе наших гостей.

Пример концертов на балконах гостиничных номеров в Израиле, Испании Италии дает основания говорить, что и в этой ситуации можно найти возможность сделать пребывание в отеле особенным. Сейчас многие артисты вынуждены перейти на онлайн общение с публикой, и сделать эксклюзивное выступление, пусть в камерном варианте или по интернет-трансляции не составит труда. А положительные эмоции и вибрации радости только укрепляют иммунную систему человеческого организма, которой предстоит не допустить или ослабить влияние Covid-19.

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