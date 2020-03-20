Запросов много, отказов еще больше: Убьет ли коронавирус курортный бизнес Крыма

Мировой туристический рынок сворачивается. Из высокодоходной отрасли индустрия гостеприимства в считаные дни превратилась в головную боль инвесторов и государств — нужно искать средства, чтобы пережить трудные времена. Тысячи туристов по всему миру в аэропортах ждут отправки домой, и новостные сюжеты об этом должны переориентировать ловцов «горячих» туров за рубеж на внутренние маршруты. Всему виной COVID-19, и если вся Европа сидит по домам, то в Крыму ждут гостей, как будто вирус раздают только при пересечении государственной границы.

МЕНЯЕМ РИМ НА КРЫМ

- Действительно, у нас резко увеличилось количество заявок на индивидуальные туры для одного-двух, максимум пяти человек, - говорит директор ООО «Туроператор СНП-Крым» Иван Коваленко. - Люди заказывают гида с автомобилем или автобусом, ездят по Крыму, хотя раньше не бывали здесь ни разу и в планах такого не было.

В основном, поменять маршрут с Италии или Франции на Крым по бюджету жителям Москвы. Их путь никогда не лежал на полуостров, поскольку для пляжного отдыха есть курорты Болгарии или Испании. Но теперь и они рекомендуют новое туристическое направление всем, у кого сорвался уикэнд в Венеции или Риме.

Индивидуальных туристов в Крыму становится все больше. Автор: Анна Нерозина

- Им все нравится - живут в бутик-отелях, шампанское пьют, устриц едят и удивляются, что раньше здесь не бывали, - подтверждает Коваленко. - Брони идут на апрель, май. Не понятно, как будет с музеями, потому что уже с 18 марта крупные комплексы перестали принимать посетителей. Но мы говорим, что Крым — это огромный музей под открытым небом, и любой вирус убивают наши фитонциды сосновых и можжевеловых лесов, поэтому нужно просто ходить и дышать этим воздухом.

НЕТ ДЕТЕЙ – НЕТ ДЕНЕГ

Туроператоры группового и детского туризма такой оптимизм не разделяют. Аннулированы все групповые заезды школьников на весенние каникулы и майские праздники. Предоплату за экскурсионные туры нужно возвращать, но это не так просто сделать - средства уже вложены в бронь номеров и транспорта, и субподрядчики тоже успели их потратить на обновление автопарка и подготовку объектов к сезону.

- У нас 9 аннуляций на майские праздники, это 450 человек или 9 миллионов рублей, - подсчитывает убытки директор по развитию севастопольской турфирмы «Мир прекрасен» Дарья Журавлева. - Это туры на 5-7 дней. Тенденция была на рост, мы пошли на закупку новых автобусов, взяли кредиты по льготной ставке 8,5%. Отели, которые получили от нас предоплату, использовали ее на пожарную сигнализацию и прочие требования к сезону, и вернуть эти деньги невозможно. Но платить 8,5% банку мы должны. А доходов не будет, на майские праздники организованных групп не будет.

Дезинфекция рук - простое и эффективное средство от инфекцийФото: Анна КИРИЕНКО

НЕ ВРЕМЯ ВЕСЕЛИТЬСЯ

Без работы остались организаторы ивент-мероприятий: артисты, аниматоры, музыканты. И даже если завтра ситуация стабилизируется, рынок будет восстанавливаться очень долго — массовики-затейники на первых порах никому не нужны.

- Рынок вообще в шоке. Если у турбизнеса есть частные выезды, у объектов - поддержка государства, то ивент весь в банкротстве, - утверждает продюсер CezarovProduction Ираклий Матарадзе. - Если в мае не будет никаких мероприятий, то мы не выживем.

Объективная картина такова, что с закрытыми музеями, запретом на массовые мероприятия и групповые экскурсии Крыму остается только оздоровительный и экологический туризм. Спрос на санаторно-курортный сектор растет, но есть большой риск, что в числе желающих оздоровиться будут инфицированные коронавирусом. Как действовать в этом случае персоналу и куда обращаться - каждый объект решает самостоятельно. Методичку с рекомендациями Министерство курортов и туризма Крыма только подготовило, и теперь свое слово о ее содержании должны сказать региональный Минздрав и Роспотребназор. А заодно они должны объяснить, где купить антисептики, одноразовые маски и тепловизоры - их либо нет у поставщиков, либо цена в 5-6 раз выше обычного.

Туристичекий рынок хочет понятных правил работы в условиях вирусной угрозыФото: Анна КИРИЕНКО

ЗАСТРАХУЙ ТУРИСТА, ЗАСТРАХУЙ

- Нужны профилактические меры государственного характера, - убежден генеральный менеджер санаторно-курортного комплекса «Мрия Резорт & СПА» Самвел Саруханян. - Нужна база, где по ФИО гостя можно увидеть - был он за рубежом или нет. Роспотребнадзор, к сожалению, не дает прописанных мер, как взаимодействовать, если выявится в отеле коронавирус. Например, мы закрываем периметр, как нам завозят продукты и что предпринимать? Очень нужна рабочая группа с Роспотребнадзором и местными властями.

Представители объектов размещения ждут нормативный документ о профилактических и карантинных мерах, а также единую памятку для гостя. В Крым приезжают очень разные люди, некоторые отказываются мерить температуру и выполнять устные рекомендации. Размещенный на сайте приказ, распоряжение, и любой другой официальный документ показывает, что это не прихоть и не паника, а требование, который объект обязан соблюсти.

К тому же, официальная формулировка нужна для возврата средств при предоплате железнодорожных и авиабилетов, и на случай судебных разбирательств с гостями — практика показывает, что служители Фемиды становятся на сторону потребителя, если нет юридически закрепленных обстоятельств непреодолимой силы.

- Нужны страховые продукты для гостей Крыма на случай, если во время их пребывания регион будет закрыт. Нужно страхование рисков для объектов. Будем просить налоговые каникулы по местным и региональным платежам, - уверяет вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Нужна централизованная закупка профилактических и дезинфицирующих средств, единый регламент во избежание нестандартных ситуаций на объектах показа и размещения, отсрочка по кредитам и программы сохранения занятости. Мы вообще считаем, что вся информация должна аккумулироваться в ситуационном центре Минкурортов, поскольку информации для бизнеса и для туриста о ситуации в Севастополе и Крыму недостаточно. Это и приводит к отказу от брони и снижению туристического потока.

В Минкурортов ситуацию по отказам от бронирований считают не критичной. Тем более, что часть фирм, ориентированных на Турцию и Египет, чтобы не терять бизнес, готовы перенаправить клиентов в Крым. В случае запрета на внутренние перемещения и карантин в масштабах всей страны, правительством РФ разработан комплекс мер на 300 миллиардов рублей, направленных на помощь бизнесу. В их числе — поддержка туристического сектора и авиаперевозок.

- Компенсировать потери вполне по силам, но нужны данные, - отмечает первый замминистра курортов Крыма Игорь Котляр. - По загрузке, по налогам, по коммунальным платежам, чтобы аккумулировать свои предложения и направить в Ростуризм.

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