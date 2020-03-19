Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Школьники учатся дистанционно, автобусы дезинфицируют

Что делают власти Крыма для профилактики коронавируса? «Комсомолка» собрала ответы на самые актуальные вопросы о режиме повышенной готовности в одном материале.

Есть ли в Крыму зараженные новым коронавирусом?

Нет, по состоянию на 19 марта 2020 года в регионе не выявлено ни одного человека, инфицированного Covid-19.

С начала мониторинга на полуострове уже обследовали более 900 человек. Проверяют на коронавирус крымчан, больных внегоспитальной пневмонией, ОРВИ и гриппом.

А у тех, кто прибыл из неблагополучных стран (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Германия, Испания и Франция) не просто берут анализы, их еще и помещают под 14-дневное медицинское наблюдение. Сейчас таких на полуострове 267 человек.

Граждане, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран, должны посидеть две недели на карантине. Фото: Архив КП

Все, кто оказался на карантине, получают официально оформленный больничный лист, подать заявку на него можно дистанционно через интернет (нужен аккаунт в Госуслугах). Больничный получают также и члены семьи, проживающие вместе с «подозреваемым».

В Росздравнадзоре напоминают, что симптомы коронавируса и обычного гриппа похожи, достоверно определить, чем именно страдает человек, может только специализированный тест.

Готовы ли больницы Крыма лечить зараженных коронавирусом?

В Минздраве республики подчеркивают, что все медучреждения региона полностью готовы оказывать помощь в случае заражения новой инфекцией.

Индивидуальные (мельцеровские) боксы для инфицированных есть в 27 больницах, всего – 355 коек. «Тяжелых» больных можно разместить на реанимационных койках, их у нас 238.

При необходимости количество мест можно увеличить и развернуть до 690 коек в инфекционных госпиталях, до 2300 коек в провизорных госпиталях и более 2300 коек в изоляторах.

Для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Крыму есть более 650 аппаратов, в том числе 331 из них - в стационарах инфекционных больниц.

Дополнительно аппаратами для ИВЛ и пульсоксиметрами (прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом) оснастили более 300 автомобилей скорой помощи.

Благодаря поддержке правительства РФ планируется дополнительно закупить на этой неделе еще пятнадцать аппаратов ИВЛ.

Хватит ли продуктов? Нет ли дефицита?

Спрос на некоторые продукты длительного хранения в Крыму возрос в последнее время на 20-50%. Многие граждане, опасаясь закрытия границ и роста цен в связи с угрозой коронавируса, скупают крупы, мясные консервы, макароны и сахар.

В Совете министров подчеркивают, что увеличенный спрос удовлетворяется в полном объеме, у продовольственных сетей есть запасы продуктов, которых хватит на срок до месяца, так что у предпринимателей будет время наполнить склады.

Крымчане ринулись в супермаркеты за продуктами. Фото: Архив КП

Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк лично объехал складские помещения и убедился в наличии всех необходимых товаров.

- Никаких оснований для паники, - заверил он. – Гречка пользуется особым спросом по непонятной причине. У нас достаточно количество гречки, и будет подвоз.

Власти призывают граждан не поддаваться паническим настроениям: дефицита продуктов питания нет, все предприятия справляются с ростом спроса. Границы между регионами РФ никто не закрывал, и товары продолжают ехать на полуостров с материка.

Не вырастут ли цены на продукты из-за угрозы коронавируса?

Роста цен в торговых сетях пока не наблюдается, и руководители магазинов обещают не спекулировать на повышенном интересе граждан. Глава Крыма обещаниям верит, но сотрудники Минпромполитики РК будут теперь ежедневно мониторить цены на товары.

Аксенов пригрозил наказанием предпринимателям, которые вздумают спекулировать на коронавирусной панике. Фото: пресс-служба главы РК

За попытки наживаться на беспокойстве крымчан власти будут жестко наказывать.

- Меры реагирования примем, - заявил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. В рамках режима повышенной готовности мер более чем достаточно.

Хватает ли лекарств?

Дефицита медикаментов нет ни в больницах, ни в аптечных сетях.

В Росздравнадзоре подчеркивают, что никакого специфического лечения коронавируса не существует, впрочем – как и от большинства вирусных инфекций.

А что с масками?

Масок - средств индивидуальной защиты – в Крыму сейчас дефицит, как и по всей стране, в правительстве РФ намерены организовывать дополнительные мощности по производству масок на базе колоний и профтехучилищ.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивает, что все медицинские организации и службы, которые работают с населением в Крыму, полностью оснащены и масками, и защитными костюмами.

Маски теперь в дефиците. Фото: Архив КП

Однако маски нужно менять каждые 2-3 часа, и готовых изделий в наличии все-таки маловато. В ближайшее время Крым закупит три миллиона медицинских масок, которые поступят в аптеки. При этом в Росздравнадзоре напоминают крымчанам, что ватно-марлевую повязку можно пошить самостоятельно.

Что касается закупок на нужды государственных учреждений, чиновники ищут поставщика с оптимальной ценой. Пока предприниматели ставят слишком высокие цены: аж по 25-26 рублей за штуку. В Совете министров попросили Федеральную антимонопольную службу вмешаться в ситуацию.

Дезинфицируют ли общественный транспорт?

Все виды транспорта теперь проходят ежедневную дезинфекцию. Водителей и обслуживающий персонал обязали носить одноразовые медицинские маски для профилактики распространения коронавируса.

- Мы держим вопрос с дезинфекцией на контроле. Сейчас транспорт проходит ежедневную дезинфекционную обработку. Проверяем не только государственных перевозчиков, но и частных. Есть поручение проверять путевой лист, в котором должна быть обязательная пометка, что транспортное средство прошло санитарную обработку, - сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По его словам, дополнительно обрабатываются также помещения автостанций и автовокзалов.

Все троллейбусы ежедневно дезинфицируют. Фото: Минтранс РК

Особое внимание уделяют поездам. В составах дальнего следования, которые доставляют крымчан в Москву и Санкт-Петербург, дезинфекция проходит согласно рекомендациям.

- Нареканий у нас нет. Поезда обрабатываются, проходит обследование пассажиров, персонал соблюдает все меры предосторожности. Есть ряд замечаний к составам Южной транспортной компании, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками. Например, по дезинфекции составов есть вопросы, кроме того, у кассиров и у обслуживающего персонала в поездах не было масок, - отметил Сергей Карпов.

Оператор перевозок пообещал оперативно исправить все недочеты.

Как работают детские сады, школы и вузы?

Дошкольные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме, однако группы сократили до 12 человек.

В школах с 23 марта по 29 апреля – официальные каникулы, а с 30 марта ребята перейдут на домашнее обучение.

Тем не менее, в некоторых начальных классах организуют небольшие группы для обычных очных занятий (до 12 человек в группе). Туда смогут отдать своих малышей родители, которые вынуждены работать и не могут ни с кем оставить детей. Такой режим обучения продлится до 12 апреля.

Всероссийские проверочные работы перенесли, досрочная сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - тоже.

Вузы и колледжи Крыма перешли на дистанционный режим обучения до 1 апреля. При необходимости учебные заведения готовы продлить этот период.

Как работают учреждения социального обслуживания?

Все дома-интернаты общего и психоневрологического профиля в республике закрыты: подопечные не могут покидать стены учреждений, а родственники и волонтеры – наведываться к ним в гости.

- Кроме этого, мы закрываем группы дневного пребывания и группы обучения пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Однако социальные работники по-прежнему осуществляют обслуживание на дому по графику, - рассказала министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Она подчеркнула, что состояние здоровья и подопечных, и соцработников контролируется ежедневно: в частности, всем измеряют температуру.

Проверяют ли на коронавирус граждан, приезжающих в Крым?

Крымчане, которые возвращаются из Украины на полуостров, проходят первичный осмотр на пунктах пропуска.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края установлены посты, где тоже проводят обследование, однако - исключительно пассажиров рейсовых автобусов. Граждане, которые передвигаются на личных авто, осмотр не проходят, его невозможно организовать.

На въезде в Крым со стороны Краснодарского края осматривают пассажиров рейсовых автобусовФото: Анастасия ЖУКОВА

- У нас самая такая проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, - сказал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Перекрыта ли граница с Украиной?

Да, Республика Крым с 18 марта закрыла границу с Украиной. Теперь через три пункта пропуска смогут попасть на полуостров только местные жители, возвращающиеся домой, а также дипломаты и члены их семей. Такой режим продлится до 1 мая.

Где искать официальную информацию о профилактике коронавируса в стране и в регионе?

На сайте Минздрава Крыма (mzdrav.rk.gov.ru) открыт специальный раздел «Профилактика коронавируса 2019-nCoV».

За ситуацией в целом по стране можно следить на сайте Минздрава РФ в разделе «Информация о новой коронавирусной инфекции», а также на сайте стопкоронавирус.рф.

Работают горячие линииФото: Анастасия ЖУКОВА

Куда звонить, если остались вопросы?

Телефоны горячих линий

Минздрав РФ:

8-800-733-33-34,

8-800-733-33-12

Крымское управление Роспотребнадзора:

+7 (978) 919-11-23.

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