2020-03-17T14:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Что означает режим повышенной готовности по коронавирусу в Крыму

Начиная с 17 марта массовые мероприятия будут под запретом
Никита ПОЛЬКО
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Работодатели обязаны каждый день измерять температуру у своих подчиненных.Работодатели обязаны каждый день измерять температуру у своих подчиненных.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Указ о введении режима повышенной готовности подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым. Документ, напомним, 16 марта приняла Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. Указ призван предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности вводится с 00.00 часов 17 марта и продлится до особого распоряжения. А пока в Крыму запрещается проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.

Министерству финансов и Минэкономразвития Крыма поручено заняться финансированием профилактических противоэпидемических мероприятий.

Крымскому МВД теперь придется помогать Роспотребнадзору искать граждан, которые прибыли из неблагополучных территорий, и следить за соблюдением режима изоляции.

Министерству образования предписано проработать вопрос организации дистанционного обучения.

При этом Министерство информации обязано ежедневно сообщать населению о мероприятиях по предотвращению коронавирусной инфекции.

В Ялте и Евпатории должны оснастить специальные боксы-изоляторы (обсерваторы, - Ред.) для медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по эпидобстановке стран.

А вот работодатели должны обеспечить измерение температуры тела своих работников и отстранять тех, у кого она повысилась.

Сами жители Крыма, в случае появления первых признаков респираторной инфекции, должны оставаться дома и вызвать врача, а не ходить в медучреждение самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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