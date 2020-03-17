Что означает режим повышенной готовности по коронавирусу в Крыму

Указ о введении режима повышенной готовности подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым. Документ, напомним, 16 марта приняла Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. Указ призван предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности вводится с 00.00 часов 17 марта и продлится до особого распоряжения. А пока в Крыму запрещается проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.

Министерству финансов и Минэкономразвития Крыма поручено заняться финансированием профилактических противоэпидемических мероприятий.

Крымскому МВД теперь придется помогать Роспотребнадзору искать граждан, которые прибыли из неблагополучных территорий, и следить за соблюдением режима изоляции.

Министерству образования предписано проработать вопрос организации дистанционного обучения.

При этом Министерство информации обязано ежедневно сообщать населению о мероприятиях по предотвращению коронавирусной инфекции.

В Ялте и Евпатории должны оснастить специальные боксы-изоляторы (обсерваторы, - Ред.) для медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по эпидобстановке стран.

А вот работодатели должны обеспечить измерение температуры тела своих работников и отстранять тех, у кого она повысилась.

Сами жители Крыма, в случае появления первых признаков респираторной инфекции, должны оставаться дома и вызвать врача, а не ходить в медучреждение самостоятельно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Никаких массовых мероприятий: В Крыму вводят особый режим для профилактики коронавируса

Ограничения начнут действовать уже с 17 марта (подробнее)

Больше ста человек под наблюдение: Что известно о ситуации по коронавирусу в Крыму

Заболеваемость ОРВИ в республике пошла на спад (подробнее)

Украина закрывает границу с Крымом на две недели из-за угрозы коронавируса

Ранее остановить работу КПП на границе с незалежной просили власти республики (подробнее)