2020-03-17T13:13:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше ста человек под наблюдение: Что известно о ситуации по коронавирусу в Крыму

Заболеваемость ОРВИ в республике пошла на спад
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Из-за угрозы коронавируса на полуострове отменили массовые мероприятия. Фото: Архив "КП"Из-за угрозы коронавируса на полуострове отменили массовые мероприятия. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В республике 132 человека, посещавших неблагополучные по коронавирусу страны, находятся под медицинским наблюдением на дому, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, сегодня на полуострове нет подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- За период мониторинга в инфекционные стационары Крыма и Севастополя было госпитализировано 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах, - уточнили в Роспотребнадзоре.

За этими людьми было организовано медицинское наблюдение, также проводился трехуровневый лабораторный скрининг.

У 16 человек, которые прошли трехкратную лабораторную проверку, результаты на инфицирование коронавирусом отрицательные, еще семь человек были обследованы два раза. У них также не обнаружили заражение.

Более того, в Роспотребнадзоре сообщили о снижении в Крыму заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 21,7% за минувшую неделю. Было закрыто 20 классов в 12 школах, 9 групп в 4 дошкольных учреждениях. В Севастополе в 14 школах закрыты 24 класса.

Напомним, из-за угрозы коронавируса на полуострове сократили массовые мероприятия в честь годовщины Крымской весны. Кроме того, практически все крымские вузы перевели студентов на дистанционное обучение для профилактики заражения новым типом вируса. Украинская сторона на две недели перекрыла границы с Крымом.

Всего в России на 16 марта зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никаких массовых мероприятий: В Крыму вводят особый режим для профилактики коронавируса

Ограничения начнут действовать уже с 17 марта (подробнее)

Украина закрывает границу с Крымом на две недели из-за угрозы коронавируса

Ранее остановить работу КПП на границе с незалежной просили власти республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф
На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются
До конца марта в Крыму будет прохладно
КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение
Аксенов назначил своего однопартийца следить за работой Совмина
Опубликован список дорог Симферополя, которые ждет ремонт
Где в Крыму работают видеофиксаторы «Паркон»: Список адресов
Туристы едут в Крым, чтобы переждать эпидемию коронавируса
Погода в Крыму на 17 марта: ветрено и тепло до +10
В центре Симферополя 18 марта ограничат движение транспорта
Во вторник школьников и студентов Севастополя могут отправить по домам
Жители Щелкино своими силами ремонтируют ротонду, ставшую символом города
В Керчи начали строить пассажирский паром для Дальнего Востока за три миллиарда рублей
Путевки в детские лагеря Крыма раскуплены. Отказов нет
В Симферополе и Севастополе 17 марта частично отключат электричество
Коронавирус и дорогой доллар не мешают россиянам ехать на отдых в Крым
В одной из школ Крыма два класса перевели на дистанционное обучение
Из-за коронавируса перенесли турнир по борьбе на кубок главы Крыма
Крымский филиал Университета правосудия перешел на дистанционное обучение
На трассе Симферополь-Феодосия произошло смертельное ДТП
Гагаринскому парку Симферополя вернули украденные можжевельники
Поклонская не приехала в Крым поздравлять прокуроров из-за коронавируса
В новом терминале аэропорта Симферополя приняли десятимиллионного пассажира
Среда будет выходным днем для жителей всего Крыма