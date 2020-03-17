Больше ста человек под наблюдение: Что известно о ситуации по коронавирусу в Крыму

В республике 132 человека, посещавших неблагополучные по коронавирусу страны, находятся под медицинским наблюдением на дому, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, сегодня на полуострове нет подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- За период мониторинга в инфекционные стационары Крыма и Севастополя было госпитализировано 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах, - уточнили в Роспотребнадзоре.

За этими людьми было организовано медицинское наблюдение, также проводился трехуровневый лабораторный скрининг.

У 16 человек, которые прошли трехкратную лабораторную проверку, результаты на инфицирование коронавирусом отрицательные, еще семь человек были обследованы два раза. У них также не обнаружили заражение.

Более того, в Роспотребнадзоре сообщили о снижении в Крыму заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 21,7% за минувшую неделю. Было закрыто 20 классов в 12 школах, 9 групп в 4 дошкольных учреждениях. В Севастополе в 14 школах закрыты 24 класса.

Напомним, из-за угрозы коронавируса на полуострове сократили массовые мероприятия в честь годовщины Крымской весны. Кроме того, практически все крымские вузы перевели студентов на дистанционное обучение для профилактики заражения новым типом вируса. Украинская сторона на две недели перекрыла границы с Крымом.

Всего в России на 16 марта зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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