Украина закрывает границу с Крымом на две недели из-за угрозы коронавируса

Киев принял решение о временном закрытии пропускных пунктов на границе Украины и Крыма. Причина - угроза распространения коронавируса.

Ограничения в работе пограничных пунктов пропуска продляться 18 дней - до 3 апреля 2020 года.

Однако, как сообщают в Министерстве по временно оккупированным территориям, на Украину через крымскую границу будут пропускать тех, кто имеет украинское гражданство, а также членов их семей.

Ограничения не коснуться и представителей дипломатических учреждений, гуманитарных миссий, выезжающих с территории Крыма, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Отмечается, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством вместе с администрацией Госпогранслужбы Украины.

- Временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь - пожилых людей, - добавили в Министерстве по временно оккупированным территориям Украины.

Отдельно стоит заметить, что 16 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики выйдут с инициативой о закрытии границы между Крымом и Украиной. Просить ограничить работу КПП собирались у федерального центра.

Более того, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик направлял официальное обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором просил ужесточить эпидемиологический контроль в крымских пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Добавим, что сегодня на полуострове проживает больше 2 миллионов человек. Только три тысячи из них в 2014 году отказались принимать российское гражданство. Остальные – получили паспорта РФ. При этом большинство из них сохранили и украинские документы, поэтому официальный Киев считает их гражданами Украины.

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