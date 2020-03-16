2020-03-16T13:53:46+03:00
Общество

Власти Крыма просят Москву закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Ранее депутат Белик просил ужесточить медицинский контроль на двух КПП
Никита ПОЛЬКО
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Закрытие границы необходимо для нераспространения коронавируса.Закрытие границы необходимо для нераспространения коронавируса.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Крыма намерены просить федеральный центр закрыть участок российско-украинской границы в пунктах пропуска на полуострове. Между Крымом и Украиной, отметим, работает три КПП.

По словам главы республики Сергея Аксенова, сегодня на границе между Крымом и Украиной предпринимаются все предупредительные меры по нераспространению коронавируса. Тем не менее, власти республики будут выходить на Москву с инициативой полного закрытия границы с сопредельным государством.

Более того, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик направил официальное обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором просит ужесточить эпидемиологический контроль в крымских пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Он убежден, что из-за массового возвращения мигрантов из стран Европы на Украину есть риск распространения вируса на территорию Крыма.

- Ввиду того, что в период майских праздников большое количество украинских граждан поедет на территорию Крыма и Севастополя с целью навестить родственников, прошу Вас рассмотреть возможность в оперативном порядке предусмотреть ужесточение контроля в районе контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», - говорится в письме к Голиковой.

Сегодня все КПП работают в штатном режиме. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сегодня все КПП работают в штатном режиме.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Отметим, что накануне представители крымского Минздрава побывали на всех пограничных постах и даже направили туда дополнительный медперсонал.

Пока работа пунктов пропуска на границе между Крымом и Украиной идет в штатном режиме. У пересекающих КПП граждан не возникает никаких трудностей.

Ранее сообщалось, что Украина закроет на две недели свою границу для иностранцев. Решение не касалось участка границы на севере Крыма, поскольку Украина считает полуостров своей территорией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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