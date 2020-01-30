Жителей Крыма начали проверять на коронавирус

Четверо крымчан, которые накануне посещали Китайскую Народную Республику, обратились в больницы полуострова с жалобами на простуду. Чтобы исключить заражение коронавирусом, все они были направлены на дополнительное обследование.

- Четыре человека, приехавшие из Китая, обратились в медучреждения Крыма и Севастополя. Они были обследованы. По данным федерального научно-исследовательского центра Роспотребнадзора, по всем пациентам получены отрицательные результаты, - сообщила КП-Крым начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Светлана Листопад.

При этом пациентов обследовали не только на коронавирус, но и на другие респираторные заболевания.

По словам Листопад, сегодня на полуострове дополнительную проверку, причем в обязательном порядке, проходят все пациенты, посещавшие КНР на протяжении последних 14 дней. Особое внимание приковано к тем, кто жалуется на ОРВИ.

В свою очередь министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов призвал жителей республики не поддаваться панике. Случаев заражения коронавирусом в Крыму пока не зафиксировано, а в больницах уже запаслись всем необходимым - медикаментами, максами, а также противочумными костюмами максимальной защиты. Также подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких.

По последним данным, количество заразившихся новым типом вируса в Китае составило 7,7 тысячи человек. Из них 170 скончались от инфекции, 124 выздоровели. Больше 70 подтвержденных случаев заболевания обнаружили в Сингапуре, Таиланде, Индии и США.

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