2020-03-13T18:53:17+03:00
Политика

Киев снова признал Кым частью РФ: На полуострове оценили закрытие границ Украиной из-за коронавируса

Пункты пропуска перестанут работать через 48 часов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
На время карантина в страну не пустят людей с крымской пропискойНа время карантина в страну не пустят людей с крымской пропискойФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Перекрывая границы с Крымом из-за опасности распространения коронавируса, Украина в очередной раз неформально признает российский статус Крыма, считает политолог Иван Мезюхо.

Ранее власти Украины заявили, что через 48 часов государственные границы будут закрыты из-за пандемии коронавируса. При этом граждане Украины будут иметь возможность вернуться на родину. Ограничения въезда будут действовать в течение двух недель, а дальнейшие решения будут приняты на заседании СНБО.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на время карантина в страну не пустят людей с пропиской на «оккупированных территориях Украины» - в Крыму и ДНР.

- Киев в очередной раз неформально признает российский статус Крыма. Если бы украинское государство действительно не на словах, а на деле считало Крым своей территорией, то ни о каком закрытии крымской границы речь бы не шла. Безусловно, Украина закрытием границ с Российской Федерацией, в первую очередь, вредит собственным гражданам, которые работают в России и в российском Крыму, - отмечает политолог Мезюхо.

По его мнению, соседство с Украиной для граждан России может быть опасным в условиях распространения коронавируса, поскольку в незалежной система здравоохранения находится «на нуле».

- Официальные власти Украины, как говорят СМИ, скрывают реальное число граждан, у которых есть подозрения на заражение новым типом коронавируса. Я думаю, нашим государственным структурам, в частности, Роспотребнадзору и правоохранительным органам, следует задуматься над безопасностью россиян, - заключает эксперт.

Отметим, что по состоянию на 13 марта все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме. И россиян, и украинцев пропускают в обе стороны.

СПРАВКА «КП»

На Украине недавно погибла от коронавируса 71-летняя жительница Житомирской области. Ее родственники находятся под наблюдением врачей. По состоянию на 13 марта количество заразившихся коронавирусом во всем мире составило больше 131 тысячи человек. Из них в России 45 заболевших новым типом вируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Крыма начали проверять на коронавирус

Под подозрением каждый, кто вернулся из Китая и жалуется на ОРВИ (подробнее)

Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам

Страны Европы решились на кардинальные меры для борьбы с коронавирусом. Чехия, Норвегия и Словакия закрыли границы для всех иностранцев, включая россиян (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о сенсационном исследовании социологов незалежной
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Наш обозреватель на Украине посмотрела, как в Киеве тайком отметили 23 февраля, почему хотят изъять все книги на русском языке времен СССР, и от чего пожилые люди стараются все меньше выходить из дома
Новости 24
В Евпатории закупят новые трамваи за 1 миллиард рублей
Эксперт оценил попытку Киева на законодательном уровне запретить поставки воды в Крым
Три человека пострадали в ДТП на «Тавриде»
На выходных в Крыму похолодает из-за арктического воздуха
Половина всех товаров, которые экспортирует Крым, идут на Украину
Супруги из Симферополя приютили бомжа, а потом ревнивый муж убил его
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек