Киев снова признал Кым частью РФ: На полуострове оценили закрытие границ Украиной из-за коронавируса

Перекрывая границы с Крымом из-за опасности распространения коронавируса, Украина в очередной раз неформально признает российский статус Крыма, считает политолог Иван Мезюхо.

Ранее власти Украины заявили, что через 48 часов государственные границы будут закрыты из-за пандемии коронавируса. При этом граждане Украины будут иметь возможность вернуться на родину. Ограничения въезда будут действовать в течение двух недель, а дальнейшие решения будут приняты на заседании СНБО.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на время карантина в страну не пустят людей с пропиской на «оккупированных территориях Украины» - в Крыму и ДНР.

- Киев в очередной раз неформально признает российский статус Крыма. Если бы украинское государство действительно не на словах, а на деле считало Крым своей территорией, то ни о каком закрытии крымской границы речь бы не шла. Безусловно, Украина закрытием границ с Российской Федерацией, в первую очередь, вредит собственным гражданам, которые работают в России и в российском Крыму, - отмечает политолог Мезюхо.

По его мнению, соседство с Украиной для граждан России может быть опасным в условиях распространения коронавируса, поскольку в незалежной система здравоохранения находится «на нуле».

- Официальные власти Украины, как говорят СМИ, скрывают реальное число граждан, у которых есть подозрения на заражение новым типом коронавируса. Я думаю, нашим государственным структурам, в частности, Роспотребнадзору и правоохранительным органам, следует задуматься над безопасностью россиян, - заключает эксперт.

Отметим, что по состоянию на 13 марта все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме. И россиян, и украинцев пропускают в обе стороны.

СПРАВКА «КП»

На Украине недавно погибла от коронавируса 71-летняя жительница Житомирской области. Ее родственники находятся под наблюдением врачей. По состоянию на 13 марта количество заразившихся коронавирусом во всем мире составило больше 131 тысячи человек. Из них в России 45 заболевших новым типом вируса.

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