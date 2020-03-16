Никаких массовых мероприятий: В Крыму вводят особый режим для профилактики коронавируса

В Республике Крым с 17 марта вводят особый режим для профилактики коронавирусной инфекции.

- Запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Допускается проводить только чрезвычайно важные и неотложные мероприятия. Такое решение приняла Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

Что касается торжеств, посвященных годовщине вхождения Крыма в состав РФ 18 марта, решение еще не принято, власти прорабатывают этот вопрос и оповестят граждан в ближайшее время.

Юрий Гоцанюк подчеркнул, что вводимые ограничения - всего лишь профилактика, которая не коснется сферы социального обслуживания.

- Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности, - отметил премьер.

В Республике Крым по состоянию на 16 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Всего в России зараженных - чуть более 90 человек.

Напомним, с 16 марта перешли на дистанционное обучение Крымский федеральный университет и крымский филиал Российского госуниверситета правосудия.

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