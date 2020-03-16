Крымский федеральный университет перевели на дистанционное обучение
Крымский федеральный университет имени Вернадского с понедельника, 16 марта, перевел студентов всех подразделений в режим дистанционного обучения.
- Это не значит, что студенты получают задания и сами дома работают, это не каникулы. Они все так же будут встречаться с преподавателями, посещать лекции и практические занятия, но делать это будут не контактно, а в сети – дистанционно, - отметил и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.
Руководитель крупнейшего вуза Крыма подчеркнул, что это новый вызов для преподавателей и всего университета. Планируется разработать курсы дистанционного обучения по всем дисциплинам.
Дистанционно будут проводить прежде всего лекции и лабораторные, которые можно организовать онлайн. Если же занятие требует практической отработки в аудитории (например, препарирование трупа у медиков и так далее), такие «пары» просто перенесут в учебном плане на более позднее время.
Университетские общежития пока продолжают свою работу.
- Ребята не разъезжаются, остаются в общежитии, потому что учебный процесс продолжается. Работа кураторов приобретает новый смысл, потому что теперь включает не только методическую помощь студентам, но и контроль за их состоянием, самочувствием, - подчеркнул Андрей Фалалеев. – Мы вводим дополнительные меры по усилению дезинфекции в общежитиях: диспенсеры, стерилизаторы воздуха.
Режим дистанционного обучения ввели пока до 1 апреля, но вероятно, что его продлят и далее при необходимости.
Всего в КФУ обучается более 25 тысяч студентов, из них 17864 человека - на очной форме.
Такие меры в учебном заведении решили предпринять после соответствующего указа Минобрнауки РФ о профилактических мерах против распространения коронавирусной инфекции.
Отметим, что в Крыму на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом CoVID-19.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Симферополе в качестве меры профилактики коронавируса отменили несколько массовых мероприятий, посвященных шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Концерты, ярмарки и спортивные соревнования отменены по всем муниципалитетам полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU