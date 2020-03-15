«Домой ехать не собираюсь»: Как теперь в Крыму живется студентке из Китая

В Крыму обучается около десятка студентов из Китая. Шестеро из них – в Крымском федеральном университете. Студентка третьего курса аспирантуры факультета славянской филологии, 38-летняя Мэнцзя Чжан, впервые приехала в Крым в 2000 году. После школы девушка захотела стать преподавателем русского языка и выбирала, куда поступить. Цены на обучение в Крыму оказались наиболее лояльными и, закончив магистратуру, Мэнцзя вернулась в Китай. На родине она устроилась на работу, вышла замуж и родила двоих детей, а в 2017 году захотела продолжить обучение в крымском вузе и поступила в аспирантуру. В январе Мэнцзя снова вернулась в Крым.

- Когда вы уезжали из Китая, уже было известно о коронавирусе?

- Из родной провинции Шандун я уезжала 12 января. Тогда еще о вирусе не было ничего известно. Хотя, вероятно, первые случаи заражения уже были. Но границу не закрывали.

- Вы приехали в Крым, а через пару недель узнали о вирусе в Китае. Волновались за родных?

- Скорее, они волновались за меня, до сих пор очень часто звонят. Потому что сейчас, честно говоря, в Европе даже опаснее. В России ведь тоже есть случаи заражения. Но домой ехать я пока не собираюсь, потому что в июне мне нужно защитить диссертацию. А потом, надеюсь, границу откроют.

- Какая сегодня обстановка на вашей родине?

- Вирус утихомиривается, у нас в городе всего двое заболевших, а в провинции - 10. В Европе сейчас, как мне кажется, намного тяжелее ситуация, чем в Китае. Там вирус очень быстро распространяется. Много китайцев, которые живут за границей, собираются поехать домой. Правда, люди у нас на улицах не гуляют, а ездят в машинах. Есть пробки. Рынки до сих пор закрыты, продукты муж покупает в супермаркете. Каждый день, когда он идет на работу, консьерж нашего дома замеряет у него температуру. И точно так же вечером. Конечно, на улицах все ходят в масках. А вот дети скоро пойдут в школу, сейчас они на дистанционном обучении.

- Как думаете, почему в Европе вирус распространяется быстрее, чем в Китае?

- Просто мы, китайцы – послушные и выполняем все требования государства, все инструкции. Мы читаем новости о Европе и удивляемся: люди даже собираются вместе на улицах и гуляют без масок. Они просто думают больше о себе, чем о других. А у нас такое воспитание, что мы беспокоимся о других. Так с детства научили. Мы дома сидим не только ради себя.

- В некоторых регионах России китайцев боятся и стараются не общаться с ними. Как к вам относятся у нас в Крыму?

- Здесь нет вируса, и на меня люди нормально реагируют, несмотря на восточную внешность. Вот мои друзья, которые живут в Москве, конечно жалуются. Они говорят, что на некоторых ресторанах даже пишут, что китайцам запрещено входить. Там им тяжело. Еще много китайцев в Перми. Студенты говорят, что на них показывают пальцами и обзывают «вирусом». Так прямо, сразу. В Крыму наоборот. Когда я прихожу на рынок, у меня спрашивают, все ли хорошо, не болеют ли мои близкие. Меня растрогало такое отношение.

- Как вы относитесь к гражданам КНР, которых депортируют из России за нарушение карантинного режима?

- Я считаю, что нужно соблюдать законы той страны, в которой живешь. Если они нарушают закон, это справедливо.

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