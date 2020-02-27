Крымский художник продает картину «Коронавирус» за 50 тысяч рублей

Питерский художник Алексей Шабалин написал полотно «Коронавирус» и продает его за 10 миллионов рублей. Говорит, что анонимный коллекционер из Украины уже готов его купить и даже чуть дороже.

Так выглядит картина Шабалина из Санкт-Петербурга...

Повторить успех Шабалина задумал художник из Симферополя. Он тоже выставил в интернете на продажу картину «Коронавирус». Правда, запросы у крымчанина, который скрывается под ником «Доброжелатель», гораздо скромнее: цена картины – всего 50 тысяч рублей.

...А вот так - работа «Доброжелателя» из Симферополя. Фото: Avito

- Это для тех, кто может видеть. Потому как видишь, когда знаешь, а знаешь - когда об этом говорят. Это именно то, что находится на грани, располагаясь прямо на границе. Хотя и границы вполне формальны, так как для ее пересечения виза не потребуется. Искусство всеобъемлюще, и не имеет никаких рамок, оно может показать глубину и красоту даже в чем-то уродливом и опасном, - такое загадочное описание сопровождает объявление о продаже.

Написана картина маслом на холсте, размер 40х40.

КП-Крым связалась с художником под видом потенциального покупателя. Он уверяет, что работой коллеги из Санкт-Петербурга не вдохновлялся, копии создавать не пытался.

- Третьего февраля количество погибших, по некоторым источникам, достигло примерно 365 человек - прямой ассоциативный отсыл к календарному году. В этот день была начата работа над картиной, завершена 5 февраля, - рассказывает КП-Крым «Доброжелатель».

- А много уже покупателей на картину?

- Они есть. Не так, чтоб прям лопатой грести, так как товар специфического характера, но много кто интересуется, - уверяет художник.

Он даже готов сделать скидку «в рамках разумного процента». Например, отдать полотно за 47 тысяч.

КСТАТИ

Художник из Челябинска Альберт Растяпин тоже решил присоединиться к всеобщему художественному «хайпу». Он изобразил влюбленную пару в медицинских масках на фоне земного шара, а также чеснок и лимон, вооруженные щитами, чтобы защищать от болезней. Назвал работу «Вирусы атакуют».

Рисунок называется «Вирусы атакуют». Автор: Альберт Растяпин

- Влюбленная пара просто обнимется даже в повязках и перчатках, если присмотреться. Они не могут поцеловаться. Чеснок и лимон — это средство от всевозможных вирусов и других заболеваний, - рассказал журналистам Альберт Растяпин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эпидемией китайского коронавируса начинают пользоваться мошенники. В сети уже активно продают обереги, якобы защищающие от инфекции. Не остался в стороне и некий Иван из Крыма, который предлагает в интернете флаконы с заговоренной святой водой якобы из Херсонеса.

- Обладает мощными магическими свойствами, создает вокруг вас невидимую ауру, магическое действие которой уничтожает китайский коронавирус, - расписывает свой товар Иван.

«Флакон спасения» емкостью 50 мл крымчанин продает за 2,5 тысячи рублей. При этом можно сэкономить, приобретя 75 мл святой воды за 3 тысячи рублей. Еще и с цепочкой для удобной носки.

После нескольких звонков от журналистов Иван удалил объявление о продаже, заявив, что это был «просто эксперимент».

- Я хотел узнать, есть ли люди, которые верят в такую ерунду, - оправдывается крымчанин.

ВАЖНО

В Крыму пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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