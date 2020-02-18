«Перепутать коронавирус с простудой невозможно»

Крым накрыло традиционной зимней волной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако в этом году все боятся не этих знакомых с детства болезней, а загадочного китайского коронавируса, от которого пока нет лекарств. КП-Крым узнала у эксперта, можно ли спутать обычный грипп с заморской инфекцией.

Отвечает Екатерина Каримова, врач-терапевт многопрофильного республиканского медцентра (филиал Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России, расположен в Ялте).

- Можно ли принять простуду за китайский коронавирус?

- Спутать симптомы обычной простуды с вирусом из Китая сложно: любой вирус проявляется внезапно, в то время как простуда, наоборот, постепенно.Сухой кашель, трудности с отхождением мокроты также не свойственны обычной простуде, а у 80% зараженных коронавирусом это было основными симптомами. Кроме того, признаком китайского вируса является общая слабость, вплоть до невозможности шевелиться - таких симптомов при обычной простуде не наблюдается.

- А с ОРВИ можно перепутать? Или с гриппом?

- Да, с ОРВИ и гриппом можно, но даже при ОРВИ кашель постепенно переходит в мокрый, а основной симптом коронавируса, повторюсь - именно сухой продолжительный кашель.

- Можно ли защититься от вирусов и простуды с помощью медицинской маски? Люди ринулись скупать их в аптеках.

- Простуда - это результат переохлаждения, которое приводит к снижению иммунитета и размножению болезнетворных бактерий – одной из причин возникновения ОРЗ и ОРВИ. И если от вируса, передающегося воздушно-капельным путем, защитит медицинская маска, то от простуды - одежда по погоде и регулярный прием витаминов. Индивидуальная маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, в том числе, коронавируса, но может сократить шансы заразиться.

- Наши граждане часто занимаются самолечением. Могут ли традиционные домашние методы помочь в борьбе с болезнью?

- Клюквенный и брусничный морсы, богатые витамином С, настои шиповника и корня имбиря, безусловно, полезны в период заражения ОРВИ, ведь обильное питье – одна из первых рекомендаций врача при этом заболевании. Ингаляции со «Звездочкой» – одна из распространенных процедур в домашних условиях - способствует восстановлению слизистой носа, устранению кашля благодаря входящим в состав эфирным маслам. По той же причине данная процедура должна проводиться только после консультации с врачом, так как может вызвать аллергию, асфиксию и привести к летальному исходу. Бронхит, сухой кашель и насморк зачастую пытаются вылечить ингаляциями картофельным паром, однако, эта мера, как и любое самолечение, является лишь дополнением к основному медикаментозному лечению, назначенному врачом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти призывают жителей не поддаваться панике: в Крыму не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Тем не менее, больницы полуострова подготовились: запаслись масками, медикаментами, защитными костюмами для врачей. Всех, кто в последнее время посещал КНР, дополнительно проверяют медики. По последним данным, под наблюдением находятся 87 крымчан. Ни у кого из них коронавирус пока не обнаружили.

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