2020-02-14T16:19:16+03:00
Общество

87 крымчан под наблюдением Роспотребнадзора из-за коронавируса

Пока на полуострове нет официально зарегистрированных случаев заболевания новой инфекцией
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Из-за коронавируса под наблюдением Роспотребнадзора находятся 87 крымчан. На полуострове делают все, чтобы не допустить его распространения, пишет Крымское информационное агентство.

По словам министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, план мероприятий по предупреждению ввоза и распространения в республике инфекции, помог предотвратить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму и Севастополе восемь человек поступили с подозрением на коронавирус. Все они побывали в Китайской Народной Республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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