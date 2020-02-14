87 крымчан под наблюдением Роспотребнадзора из-за коронавируса

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:19:16+03:00

Пока на полуострове нет официально зарегистрированных случаев заболевания новой инфекцией

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Из-за коронавируса под наблюдением Роспотребнадзора находятся 87 крымчан. На полуострове делают все, чтобы не допустить его распространения, пишет Крымское информационное агентство.

По словам министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, план мероприятий по предупреждению ввоза и распространения в республике инфекции, помог предотвратить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму и Севастополе восемь человек поступили с подозрением на коронавирус. Все они побывали в Китайской Народной Республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU