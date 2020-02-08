Восемь человек поступили в больницы Крыма с подозрением на коронавирус

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:17:01+03:00

В Крыму коронавируса нет

Изменить размер текста: A A

Трехнедельный мониторинг за эпидемиологической обстановкой в Крыму и Севастополе выявил 8 человек с вирусной инфекцией, побывавших накануне в Китайской Народной Республике. Анализы семерых дали отрицательный результат на наличие коронавируса 2019-nCoV, результаты последней пробы еще обрабатываются, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В регионы направлены соответствующие методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций, - отметили в ведомстве.

Первые больные с подозрением на коронавирус поступили в медучреждения Крыма в конце января. Четверо крымчан накануне посещали Китайскую Народную Республику и обратились в больницы полуострова с жалобами на простуду. Чтобы исключить заражение коронавирусом, все они были направлены на дополнительное обследование.

В России подтверждено два случая коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме и оба пациента идут на поправку.

По официальным данным, в Китае зарегистрировано 31211 подтвержденных случая коронавируса , 631 – с летальным исходом. Летальность составляет 2%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU