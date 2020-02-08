2020-02-08T15:17:01+03:00
Здоровье

Восемь человек поступили в больницы Крыма с подозрением на коронавирус

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV не зарегистрировано
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В Крыму коронавируса нетВ Крыму коронавируса нет
Изменить размер текста:

Трехнедельный мониторинг за эпидемиологической обстановкой в Крыму и Севастополе выявил 8 человек с вирусной инфекцией, побывавших накануне в Китайской Народной Республике. Анализы семерых дали отрицательный результат на наличие коронавируса 2019-nCoV, результаты последней пробы еще обрабатываются, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В регионы направлены соответствующие методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций, - отметили в ведомстве.

Первые больные с подозрением на коронавирус поступили в медучреждения Крыма в конце января. Четверо крымчан накануне посещали Китайскую Народную Республику и обратились в больницы полуострова с жалобами на простуду. Чтобы исключить заражение коронавирусом, все они были направлены на дополнительное обследование.

В России подтверждено два случая коронавируса. Заболевание протекает в легкой форме и оба пациента идут на поправку.

По официальным данным, в Китае зарегистрировано 31211 подтвержденных случая коронавируса , 631 – с летальным исходом. Летальность составляет 2%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь человек поступили в больницы Крыма с подозрением на коронавирус
На неделе в Крыму ждут вице-премьера Хуснуллина
Три дня осадков дали водохранилищам Симферополя приток в 1 миллион кубометров
На автовокзалах Крыма провели проверку: Выручка в среднем выросла на 11%
Погода в Крыму на 8 февраля: снег, гололед и до 8° мороза
В автобусе «Горловка-Севастополь» крымчан не было
В Симферополе одобрили первую заявку на новый вид материальной помощи
Севастополец заплатил за проезд, а затем избил валидатор
Куратор Крыма Марат Хуснуллин приедет на полуостров на следующей неделе
В Симферополе перекроют центральную улицу для установки креста на храме
Крымские власти запретят строить жилье в 500-метровой прибрежной зоне
Чиновники Крыма подготовили мегапроект, чтобы спасти Симферополь от засухи