Крымский филиал Университета правосудия перешел на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T16:47:03+03:00

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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (расположен в Симферополе) перевел студентов на дистанционное обучение.

- Да, РГУП перешел на дистанционное обучение по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ. Если не будет дальнейших распоряжений, 30 марта [студенты выходят] на обучение, - рассказали КП-Крым в вузе.

В крымском филиале РГУП в настоящее время учится порядка 2500 студентов (как очно, так и заочно).

Как сообщалось, с 16 марта в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ перешел на дистанционное обучение крупнейший вуз полуострова - Крымский федеральный университет. Таким образом учебные заведения принимают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Крымский инженерно-педагогический университет пока не принял решение о переходе на дистанционное обучение, однако для борьбы с заболеванием уже усилил санитарно-гигиеническую обработку всех помещений.

Отметим, что в Крыму на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU