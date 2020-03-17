2020-03-17T19:07:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Границу Крыма и Украины закроют с 18 марта

Пограничники рассказали, кто сможет въехать на полуостров
Анастасия ЖУКОВА
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Все три пункта пропуска будут работать с ограничениямиВсе три пункта пропуска будут работать с ограничениямиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В ночь со вторника на среду, 18 марта, в Крыму закроют границу с Украиной, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Ограничения начнут действовать уже в полночь.

Попасть на территорию региона не смогут иностранные граждане и лица без гражданства, уточнили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

Пересекать границу в пунктах пропуска смогут граждане России и лица, имеющие вид на жительство в РФ. Также проезд разрешат водителям автомобилей международного сообщения, членам экипажей воздушных и морских судов, членам официальных делегаций и дипломатам, а также их родственникам. Граждане, имеющие служебные или любые другие визы, тоже смогут попасть в Крым.

- Обращаем внимание на то, что лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, необходимо быть готовым к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходимых профилактических мероприятий. Сотрудниками государственных контрольных органов в пунктах пропуска принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, - отметили в Погрануправлении.

Граница будет закрыта вплоть до полуночи 1 мая 2020 года.

Пограничники рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок за рубеж.

Ранее Киев тоже объявил о перекрытии границы с полуостровом с 17 марта до 3 апреля 2020 года. Из Крыма на Украину смогут проехать лица, имеющие гражданство незалежной, а также члены их семей. Кроме того, ограничения не коснутся дипломатов и представителей гуманитарных миссий.

Напомним, на границе Украины и Крыма работают три пункта пропуска - "Армянск" (соответствует украинскому пункту пропуска "Каланчак"), "Джанкой" ("Чонгар") и "Перекоп" ("Чаплынка").

В Крыму на сегодняшний день не подтверждено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом на Украине уже есть заболевшие Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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