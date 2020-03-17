Аксенов о закрытии границы с Украиной: У жителей Крыма не будет проблем с возвращением на полуостров

17 Март 2020 2020-03-17T18:56:32+03:00

Сегодня на крымско-украинской границе работает три КПП. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Крымчане, которые находятся на территории Украины, смогут беспрепятственно вернуться на полуостров.

На своей странице во ВКонтакте глава Крыма Сергей Аксенов написал, что в последнее время часто получает обращения жителей полуострова, которые выехали на Украину.

- Люди спрашивают, смогут ли они беспрепятственно вернуться домой. С нашей стороны препятствий для возвращения российских граждан нет. Но, конечно, при этом надо соблюдать все правила, предписанные Роспотребнадзором, - отметил глава РК.

Напомним, что официальный Киев заявил о временном ограничении работы пунктов пропуска на границе Крыма и Украины с 17 марта на несколько недель.

При этом власти республики добились закрытия границы с Украиной с 18 марта по 1 мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса.

Более того, 17 марта Сергей Аксенов подписал указ о повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, запрещается проведение всех массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU