2020-03-27T10:55:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Отели и санатории Крыма прекращают прием гостей до 1 июня из-за коронавируса

Тех, кто находится в здравницах полуострова, переводят на самоизоляцию
Анна КИРИЕНКО
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С 28 марта крымские отели, санатории и гостиницы прекращают прием отдыхающихС 28 марта крымские отели, санатории и гостиницы прекращают прием отдыхающихФото: Анна КИРИЕНКО
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 июня работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. С 28 марта прекращается заезд в санаторно-курортные объекты, отели, детские лагеря, гостиницы и дома отдыха. Находящиеся в настоящий момент постояльцы переводятся в режим самоизоляции.

- Это касается всего санаторно-курортного комплекса, всех объектов размещения, - отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Все, кто находятся в объектах, ни выездов, ни экскурсионных поездок. Отели закрыты на прием новых гостей. Если у кого-то возникают вопросы, готовы лично отдельно с каждым отработать.

Все объекты общепита закрываются до 5 апреля Фото: Анна КИРИЕНКО

Все объекты общепита закрываются до 5 апреляФото: Анна КИРИЕНКО

Исключение составят находящиеся в служебных командировках. Срок проживания в объектах размещения продлить нельзя. Питание постояльцев должно быть организовано непосредственно в зданиях, без перемещения по территории. Все условия для самоизоляции гостей и санитарно-эпидемиологические мероприятия должны быть обеспечены.

- Больше не принимаем временно никого в наши санатории, - подчеркнул министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. - Находящиеся там должны находится в самоизоляции и по окончании путевки разъезжаются.

До 1 июня на курортах закрываются все объекты массового отдыха, до 5 апреля - ресторанного хозяйства, включая кафе и столовые.

На период вынужденных каникул гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

По состоянию на 19 марта в Крыму работал 271 крупных средств размещения, рассчитанных на 49 тысяч мест. В каждом загрузка составляла от 30 до 50%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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