2020-03-28T13:31:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 28 марта 2020 года: Выявили один новый случай, всего - 15 зараженных

Количество зараженных коронавирусом в Крыму 28 марта 2020 года стало больше на одного человека
Надежда ДАЦЮК
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На 27 марта в Крыму было 14 заболевшихНа 27 марта в Крыму было 14 заболевшихФото: "КП" Архив
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За последние сутки в Крыму обнаружили одного нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Установлено, что данное лицо контактировало с прибывшим из неблагополучной страны по новой коронавирусной инфекции, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции, - сообщил глава Крыма.

Также Аксенов уточнил, что по данному случаю проводятся профилактические мероприятия и уже определен круг контактных лиц. Те, кто близко контактировал с заболевшим, госпитализированы в инфекционные отделения. Те, кто из числа отдаленных контактов находятся под меднаблюдением по месту жительства на изоляции.

Напомним, что по состоянию на 27 марта в Крыму было зафиксировано 14 заболевших коронавирусной инфекцией. Все случаи завозные. В Севастополе зафиксировали пять заболевших.

Как сообщалось, с 28 мата по указу главы Крыма Сергея Аксенова закрыты все объекты размещения на полуострове. Они не будут работать до 1 июня.

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Продолжают функционировать только предприятия жизнеобеспечения, органы власти, СМИ или организации, которые могут работать в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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