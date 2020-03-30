Нерабочая неделя в Симферополе: Горожане надели маски, чтобы выйти на прогулки и фотосессии

Неделю с 28 марта по 5 апреля в Крыму, как и по всей России, объявили нерабочей. Вот только судя по количеству беспечно гуляющих горожан в центре Симферополя, жители полуострова решили, что нерабочая неделя - это скорее незапланированные каникулы, отпуск, но никак не мера профилактики коронавирусной инфекции.

В Крыму установилась теплая мартовская погода. Почему бы не полежать на солнышке?Фото: Михаил ПАТЛИС

Конечно, большинство граждан все-таки теперь ходят в масках. Но нередко стягивают их с носа, а маска на подбородке не защищает от инфекции.

Маска должна закрывать и нос тоже, иначе от нее никакой пользы. Многие об этом забываютФото: Михаил ПАТЛИС

Пенсионерам старше 65 лет власти Крыма вообще предписали сидеть дома. Чиновники даже отменили на время нерабочей недели бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы граждане остались дома хотя бы в целях экономии. Однако многие пенсионеры не послушались и все равно пошли на прогулку в центр города.

Пенсионерам старше 65 сказали из дома не выходить. Но пенсионеры традиционно не послушалиФото: Михаил ПАТЛИС

Больницы и поликлиники прекратили прием плановых больных, отменили профосмотры. На время - только экстренная помощь. Все врачи - в режиме повышенной готовности.

Больницы прекратили прием плановых пациентов, только экстренная помощьФото: Михаил ПАТЛИС

Все заведения общепита закрыты, им разрешили либо организовывать доставку, либо работать на вынос, через окошко. Официанты при этом должны быть в масках и в перчатках.

Кафе работают на выносФото: Михаил ПАТЛИС

Возле окошек для выдачи заказа - средства дезинфекцииФото: Михаил ПАТЛИС

Разрешено работать продуктовым супермаркетам, магазинам хозтоваров, зоомагазинам.

Продуктовые супермаркеты продолжают свою работуФото: Михаил ПАТЛИС

Должны быть открыты и газетные киоски, чтобы распространять печатные издания, выходящие в это время.Однако все ларьки на выходных 28 и 29 марта были закрыты.

Газетные киоски закрылись, хотя СМИ указом президента РФ обязали работатьФото: Михаил ПАТЛИС

Доступ на автостанции - теперь только по билетам. Минтранс анализирует пассажиропоток, возможны сокращения количества рейсов.

На автостанцию теперь можно пройти только по билетуФото: Михаил ПАТЛИС

На выходных в Симферополе установилась теплая, солнечная погода, и в центре города - немало людей, которые просто вышли погулять, несмотря на уговоры и предупреждения власти.

Любители спорта вышли на улицуФото: Михаил ПАТЛИС

Собачникам полная домашняя изоляция не светитФото: Михаил ПАТЛИС

Угроза коронавируса - не помеха для любвиФото: Михаил ПАТЛИС

В Республике Крым, напомним, зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 2500 людей - под медицинским наблюдением. Последний зараженный подхватил инфекцию от крымчанина, который не соблюдал режим самоизоляции и вышел из дома.

Граница с Украиной закрыта, пересекать ее могут лишь отдельные категории граждан.

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