Коронавирус в Крыму: Полиция завела первое уголовное дело за нарушение карантина

В Республике Крым возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина.

Напомним, крымчанин, которому было предписано соблюдать режим самоизоляции, не стал сидеть дома и пошел на осмотр в медицинский центр, где заразил врача коронавирусом. Это первый случай заболевания на полуострове, который не связан с туризмом.

Еще шестнадцать сотрудников указанного медицинского центра прошли обследование на коронавирус.

- У двух человек будет повторный отбор материала, а 14 - результат отрицательный, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Все материалы эпидемиологического расследования, с помощью которого специалисты установили, как и когда медик получил коронавирус, Роспотребнадзор передал в полицию.

- Уголовное дело уже возбуждено, - сообщили в МВД.

Как сообщалось, в Крыму уже 15 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Первый пациент - житель Евпатории - приехал с семьей в Крым после поездки по Европе через границу с Украиной. Никому не сказал, где был, самоизолироваться не стал и спокойно гулял по городу, ходил на работу, пока у него не начали проявляться симптомы ОРВИ. Его госпитализировали, состояние удовлетворительное.

Еще один источник инфекции - круизный лайнер «Bellisima» (Объединенные Арабские Эмираты). На нем путешествовала семья крымчан из четырех человек, у всех нашли коронавирус.

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