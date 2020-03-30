Коронавирус в Крыму: Полиция завела первое уголовное дело за нарушение карантина
В Республике Крым возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина.
Напомним, крымчанин, которому было предписано соблюдать режим самоизоляции, не стал сидеть дома и пошел на осмотр в медицинский центр, где заразил врача коронавирусом. Это первый случай заболевания на полуострове, который не связан с туризмом.
Еще шестнадцать сотрудников указанного медицинского центра прошли обследование на коронавирус.
- У двух человек будет повторный отбор материала, а 14 - результат отрицательный, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Все материалы эпидемиологического расследования, с помощью которого специалисты установили, как и когда медик получил коронавирус, Роспотребнадзор передал в полицию.
- Уголовное дело уже возбуждено, - сообщили в МВД.
Как сообщалось, в Крыму уже 15 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Первый пациент - житель Евпатории - приехал с семьей в Крым после поездки по Европе через границу с Украиной. Никому не сказал, где был, самоизолироваться не стал и спокойно гулял по городу, ходил на работу, пока у него не начали проявляться симптомы ОРВИ. Его госпитализировали, состояние удовлетворительное.
Еще один источник инфекции - круизный лайнер «Bellisima» (Объединенные Арабские Эмираты). На нем путешествовала семья крымчан из четырех человек, у всех нашли коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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