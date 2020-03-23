Первый заразившийся коронавирусом крымчанин сходил на работу и не сказал об этом

Первый заразившийся коронавирусом крымчанин проявил невероятную безрассудность по отношению к себе и своим близким. Мало того, что, возвращаясь домой, он не сообщил на границе о посещении неблагополучной страны, так еще до появления симптомов заболевания успел сходить на работу, подвергнув риску еще большее количество людей!

Напомним, официально диагноз у жителя Евпатории подтвердили 21 марта. За несколько дней до этого, 14 марта, он вернулся в Крым из Европы. Мужчина вместе с семьей посещал Францию, а затем - Польшу. На полуостров прибыл на личном автомобиле через территорию Украины. На границе о своем визите во Францию не сказал. К медикам он обратился только 16 марта: у него проявились симптомы ОРВИ, и крымчанина госпитализировали в инфекционный бокс городской больницы Евпатории.

Согласно протоколу, анализы у него взяли сразу три лаборатории: специалисты непосредственно в больнице, эксперты Роспотребнадзора и федеральный центр "Вектор". Только после того, как все три лаборатории подтвердили диагноз, информацию о первом заболевшем обнародовали в СМИ.

После этого коллеги заболевшего сообщили в Роспотребнадзор, что мужчина успел побывать на рабочем месте.

- Сотрудники, с которыми он работал, передали информацию, что он появлялся 15 числа на работе, хотя он категорически это отрицал, - сообщила на заседании оперативного штаба глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Все контактировавшие с ним отстранены от работы, за ними установлено медицинское наблюдение, они находятся в режиме самоизоляции.

Изолированы также супруга и дети заболевшего, все они - в инфекционных боксах.

Всего специалисты определили почти 40 человек, контактировавших с зараженным. Все граждане под контролем медиков.

По состоянию на 23 марта новых случаев заражения в Республике Крым не выявлено. На полуострове действует режим повышенной готовности. Граница с Украиной перекрыта, на полуостров могут въехать только граждане РФ с местной пропиской, их всех без исключения отправляют на карантин.

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