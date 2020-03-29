Аксенов пообещал не закрывать в Крыму продуктовые рынки и ярмарки

29 Март 2020 2020-03-29T16:32:21+03:00

Граждан же просят соблюдать дистанцию в очередях

Изменить размер текста: A A

Продуктовые рынки и сельхозярмарки в Крыму продолжат работу, невзирая на угрозу коронавируса, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что ярмарки — это эффективный инструмент по регулированию цен на продукты питания.

Тем не менее, власти намерены регламентировать безопасное расстояние между торговыми палатками.

- Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, - рассказал Сергей Аксенов на странице в Facebook.

Напомним, из-за коронавируса в Крыму закроются кредитные организации, автомойки и «наливайки».

ИСТОЧНИК KP.RU