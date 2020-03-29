Аксенов пообещал не закрывать в Крыму продуктовые рынки и ярмарки
Продуктовые рынки и сельхозярмарки в Крыму продолжат работу, невзирая на угрозу коронавируса, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что ярмарки — это эффективный инструмент по регулированию цен на продукты питания.
Тем не менее, власти намерены регламентировать безопасное расстояние между торговыми палатками.
- Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, - рассказал Сергей Аксенов на странице в Facebook.
Напомним, из-за коронавируса в Крыму закроются кредитные организации, автомойки и «наливайки».
ИСТОЧНИК KP.RU